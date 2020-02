27.02.2020

Die Firma ist einfach „unser Kind“

Vorbereitungen für die Design-Messe in Stuttgart treffen die Schreinermeister von „Küchenkind“, Patrik Voigt (links) und Christian Jakob. Metallgestelle für die Vollholztischplatten gibt es in verschiedenen Farben.

Der Name „Küchenkind“ kommt nicht von ungefähr. Von der Spezialität der Schreinerei im Spickel

Von Silvia Kämpf

Die noch junge Firma „Küchenkind“ ist nicht ganz leicht zu finden. Während große Möbelhäuser landauf, landab schon von Weitem zu sehen sind, betreiben Christian Jakob und Patrik Voigt ihre gemeinsame Maßschreinerei eher unscheinbar hinter einer mit Palmen bestrichenen Fassade des ehemaligen „Gestrandet“ in der Hofrat-Röhrer-Straße. Laut ihrer Marketingfachfrau spielt das genau genommen auch gar keine große Rolle. Denn seit Mitte vergangenen Jahres konzentriert sich das Meister-Duo vor allem auf seinen Web-Shop „Küchenkind“ – ihr Start-up.

„Die Leute, die zu uns kommen, gehen in der Regel nicht ins Möbelhaus“, erklärt Christian Jakob, warum die Lage nur eine untergeordnete Rolle spielt – „sie finden uns“. Grund dafür sei, dass es der Küchenkind-Kunde in der Regel „etwas individueller“ wolle. Und auch wenn in gewissen Serien produziert werde, so entstünden keine Möbel von der Stange. Das Design ist seinen Worten nach „schlicht“, mit einer gewissen Bauhaus-Anmutung. Grundsätzlich werde Vollholz verwendet, aber niemals Tropenholz. Dass das Unternehmen auf Umweltaspekte und -faktoren achtet, wird auch noch an anderer Stelle deutlich: Auch bei der Bearbeitung legen sie auf Umweltverträglichkeit Wert. Und für jedes verkaufte Möbel werde ein Baum gepflanzt.

Die Palette der verwendeten Hölzer umfasst zehn verschiedene Sorten. Als die teuerste nennt Jakob die sogenannte Räucher-Eiche. Günstiger sei hingegen die weiche Fichte. Dazwischen liegen Hölzer wie Nussbaum oder Kirsche. Christian Jakob selbst arbeitet eigenen Angaben nach am liebsten mit hellerem Holz – darunter, wie er sagt, Rüster oder auch Ulme.

Der Küchenkind-Tisch ist gewissermaßen das Markenzeichen aus der Augsburger Hofrat-Röhrer-Straße. Ihn gibt es in unterschiedlichen Maßen, die sich passgenau in die räumliche Umgebung einfügen. Die Tischplatte liegt auf einem Metallgestell vom Schlosser, das in 20 verschiedenen Farben lackiert werden kann. Auch „metallische Effekte“ sind im Angebot.

In der 350 Quadratmeter großen Halle können die Kunden der Firma einen Eindruck von der Unternehmensphilosophie gewinnen. Wie es heißt, können „unsere Tische das Zentrum jeder Wohnung sein“. Aufgrund der variablen Größen können an ihnen auch große Gesellschaften Platz finden oder ausladende Arbeitsmaterialien wie Pläne ausgebreitet werden. Auch der eigenwillige Name der Firma hat durchaus eine gewünschte Symbolkraft. Christian Jakob ist nicht nur zweifacher Vater, er und seine Lebensgefährtin nennen auch die seit 2012 bestehende Firma „unser Kind“. Ihre Spezialisierung auf das Thema Küche hängt damit zusammen, dass sowohl Jakob als auch Voigt selbst gerne kochen. Schöne, nicht verleimte Küchenbretter bekommt der Kunde zu jedem Tisch als Dankeschön dazu.

Für die zeichnerische Komponente im Unternehmen ist Patrik Voigt zuständig. Neben seiner selbstständigen Schreinertätigkeit ist er als Dozent beschäftigt und unterrichtet bei der Handwerkskammer Gestaltung. Er ist der Meinung, dass im Unternehmen so Handwerksarbeit und Innenarchitektur eins sind. Das habe den Vorteil, dass die Umsetzbarkeit von Kundenwünschen und damit die Kalkulation Hand in Hand gehen.

„Das gemeinsame Gestalten mit dem Kunden“ bezeichnet sein Partner Christian Jakob als „die Herausforderung“. Eine Einschränkung aber gibt es da doch. Weil die „Küchenkinder“ mit der täglichen Arbeit ausgelastet sind, können sie ihre Ideen im Moment gar nicht alle umsetzen. Über ihre Auftragslage jedenfalls können sie nicht klagen.

