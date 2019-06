vor 24 Min.

Die Frau an der Seite des Alt-Oberbürgermeisters

Ingeborg Menacher feiert am Mittwoch ihren 80. Geburtstag. Ihre Familie ist für sie das Wichtigste. Für die Eheleute gibt es abseits der Stadt Augsburg ein beliebtes Ausflugsziel

Von Michael Hörmann

First Lady – es ist ein Titel, der Ehefrauen von regierenden Männern mitunter verliehen wird. Als „erste Frau“ der Stadt Augsburg hat sich Ingeborg Menacher nie gesehen, als ihr Ehemann Peter Menacher von 1990 bis 2002 Augsburgs Oberbürgermeister war. Sie war die Frau, die an der Seite des CSU-Politikers stand. Dies ging weit über das politische Geschäft hinaus. Für die Eheleute Menacher gab und gibt es ein Leben abseits der Politik. Seit nunmehr 55 Jahren sind Peter und Ingeborg Menacher verheiratet. Am Mittwoch feiert sie ihren 80. Geburtstag. Es wird ein Tag ohne besondere Feierlichkeiten sein. Mit den Familien ihrer drei Kinder und den acht Enkeln wird am Wochenende eine „Fahrt ins Blaue“ unternommen. Mit dabei ist selbstverständlich auch Peter Menacher. Der Alt-OB folgt mit seinem 80. Geburtstag am 29. November.

Ingeborg Menacher ist im Domviertel aufgewachsen. Augsburg ist bis heute ihr Lebensmittelpunkt geblieben. „Die Familie war mir immer das Wichtigste,“ sagt sie.

Das Zusammenleben mit dem Kommunalpolitiker Peter Mena-cher, der sich im Jahr 2002 aus der aktiven Politik verabschiedet hat, führte zu vielen Begegnungen mit Menschen in der Stadt. Vor seiner Zeit als OB war Menacher städtischer Schulreferent. Ingeborg Me-nacher war viele Jahre ehrenamtlich engagiert. Dies begann bereits in den 1970er Jahren mit Hausaufgabenhilfe für ausländische Kinder, später im Rahmen des „Inner Wheel Clubs“ mit einer Gruppe von Freundinnen. Über zwei Jahrzehnte betreute Ingeborg Menacher wöchentlich eine Gruppe mit MS-Kranken mit Unterstützung des Rotary Clubs Augsburg-Römerstadt. Als Gattin des Oberbürgermeisters übernahm sie in offizieller Mission soziale Aufgaben vom Müttergenesungswerk über Unicef bis zu Kinderheimen und Behinderten-Einrichtungen.

Heute sieht man die Jubilarin öfters auf dem Stadtmarkt beim Einkauf. Unterwegs ist sie dabei stets mit dem Rad. Ansonsten gibt es ein paar andere Tätigkeiten: „Ich freue mich auch darüber, dass ich einmal in der Woche für den Enkeldienst gebraucht werde.“ Dem Ehepaar Menacher kann man aber auch im Allgäu begegnen. „Die meisten Hütten in den Allgäuer und Lechtaler Alpen habe ich gemeinsam mit meinem Mann erwandert“, sagt sie. Für die Wege im Allgäu gibt’s jetzt auch ein E-Bike.

Ingeborg Menacher ist guter Dinge. Sie wolle weiter ihr Motto beherzigen: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.“

