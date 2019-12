Die Fregatte "Augsburg" hat nach 30 Jahren ausgedient

Plus Nach 30 Jahren holt die Besatzung der Fregatte Augsburg am Mittwoch ein letztes Mal Flagge und Wimpel ein. Auch für Schiff und Namen gibt es eine neue Verwendung.

Die Fregatte „ Augsburg“ – am Mittwoch gehört sie der Geschichte an. Sie mustert ab, wird also außer Dienst gestellt. Für ihre „letzte Besatzung“ beginnt der Dienst laut Tagesbefehl um 6.30 Uhr und mit der anschließenden Morgenmusterung auf dem Flugdeck. Um 8 Uhr findet eine Flaggenparade statt, um 10 Uhr – militärisch 1000 – beginnt die Außerdienststellungszeremonie in Wilhelmshaven. Dann heißt es „Hol nieder Flagge und Wimpel“, bevor die Besatzung von Bord geht und den Rest des Tages im Sonderurlaub verbringt.

Das war der letzte Einsatz der Fregatte Augsburg

Im Februar dieses Jahres kehrte die Fregatte „Augsburg“ aus ihrem letzten Einsatz zurück. Schiff und Besatzung waren fünf Monate lang Teil des Einsatzes „ European Union Naval Force – Mediterranean“ und hier der Operation „Sophia“ gewesen. Dabei handelt es sich um eine militärische Operation zur Aufklärung von Schleusernetzwerken auf der zentralen Mittelmeerroute. Des Weiteren soll die Operation dazu dienen, den illegalen Waffentransport im Einsatzgebiet zu unterbinden. Für diese Einsätze werden Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber auf hoher See und im internationalen Luftraum zwischen Italien und Libyen eingesetzt. Durch Einheiten der Operation „Sophia“ wurden auch etwa 49000 Menschen aus Seenot gerettet, so die offiziellen Angaben.

Nach diesem Einsatz wurde die deutsche Beteiligung an der multinationalen Operation von der Bundesregierung ausgesetzt. So sei die Fregatte zugleich „das vorerst letzte Schiff“, das an diesem Einsatz teilnahm. Insgesamt legte die 200-köpfige Besatzung dabei 28200 Seemeilen zurück, um mehr als 50 Schiffe auf potenziellen Waffenschmuggel zu überprüfen.

Die Fregatte „Augsburg“ habe sich im Einsatz sowie in der Zusammenarbeit mit anderen Nationen „nachhaltig und positiv eingebracht“. Mit Stolz könne er sagen, dass seine Besatzung „wie immer professionell gearbeitet“ habe und auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicke, sagt der Kommandant, Fregattenkapitän Mathias Rix (44), über die Mission „Sophia“.

Wenn die Fregatte außer Dienst gestellt ist, kann die Besatzung ihre Hüte erst einmal „an den Nagel“ hängen. Sie hat Sonderurlaub. Bild: Siegfried Kerpf

Wie die Fregatte zu ihrem Kosenamen "Die Wilde 13" kam

Schon früh war laut Presse- und Informationszentrum des Marinekommandos klar, dass das Schiff der Klasse F122 nach 30 Jahren aktiver Fahrbereitschaft Ende 2019 seinen Dienst in der Flotte vollendet hat. Eine 14-köpfige Delegation der Fregatte „Augsburg“ trat im April dieses Jahres zum Abschiedsbesuch in Augsburg an. Kommandant Mathias Rix, sein Erster Offizier, sein Oberstleutnant zur See und Teile der Mannschaft überbrachten damals zum Abschied einen Scheck über 10300 Euro an das Evangelische Kinder- und Jugendhilfezentrum (evki) Augsburg.

Seit langem schon pflegt die Marine einen engen Kontakt zu der Hochzoller Einrichtung von Sigrun Maxzin-Weigel und Hannes Weigel. Die soziale Einrichtung ist Teil der Patenschaft zwischen Fregatte und Stadt. Außerdem besuchte die Delegation bei ihren Stippvisiten immer auch Vorstellungen der Augsburger Puppenkiste. Die herzliche Beziehung zwischen Fregatte und Stadt Augsburg fand so in einem Kosenamen für das Schiff Ausdruck: Es trägt den Beinamen „Die Wilde 13“ .

Die mit der Namensgebung verbundenen Patenschaften sind laut Marine-Inspekteur und Vizeadmiral Andreas Krause, 62, von großer Bedeutung: „In Zeiten hoher Einsatzbelastung und langer Abwesenheiten von Zuhause sind es eben solche Patenschaften, die den Soldatinnen und Soldaten der Marine die Gewissheit geben, dass sie in der Mitte der Gesellschaft stehen.“ An sie werde auch gedacht, wenn sie fern der Heimat Dienst leisten.

Es wird ein neues Augsburg-Schiff geben

Doch zurück zur Fregatte selbst: Das 1989 in Dienst gestellte Marineschiff wird einen Nachfolger bekommen, der wieder auf den Namen „Augsburg“ getauft wird. Beim neuen Schiff soll es sich allerdings um einen kleineren Schiffstypen, eine Korvette, handeln. Die anderen vier neuen Korvetten der Deutschen Marine sollen laut einer aus dem Jahr 2018 datierten Mitteilung der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen „Köln“, „Emden“, „Karlsruhe“ und „Lübeck“ heißen. Die gleichnamigen Städte übernehmen die Patenschaften für die Schiffe.

Vorgesehen ist, dass die neuen Korvetten ab 2021 gebaut werden und der Fortbestand der Patenschaft damit gesichert ist. Solche Patenschaften haben eine lange Tradition: Vor mehr als 100 Jahren stand bereits eine Fregatte „Augsburg“ im Dienst der Kaiserlichen Marine.

Und was passiert mit dem ausgemusterten Schiff? Auf Anfrage heißt es, dass außer Dienst gestellte Kriegsschiffe sich ab der entsprechenden Zeremonie nicht mehr in der Verfügungsgewalt der Deutschen Marine befinden. Laut Nils Köbernick, Hauptbootsmann Deutsche Marine, ist für die „Verwertung“ das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr zuständig.

Fregatten haben seiner Auskunft nach eine Lebensdauer von 30 Jahren. In aller Regel können noch benötigte Ersatzteile entnommen und die Einheit (nach Demilitarisierung) unter Beachtung des Kriegswaffenkontrollgesetzes verkauft werden. Eine Nutzung für Schulungszwecke würde den Bedarf der Marine voraussetzen, so das Presse- und Informationszentrum in Rostock. Dieser bestehe derzeit nicht für eine Einheit in Größe einer Fregatte.