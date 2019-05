16:05 Uhr

Die Fuggerei erhöht die Eintrittspreise massiv

Was die Forstwirtschaft mit den neuen Tarifen in der Sozialsiedlung zu tun hat. Für eine Jahreskarte zahlt ein Augsburger Bürger jetzt das Doppelte. Es gilt dabei allerdings eine Mitnahmemöglichkeit

Von Elena Winterhalter und Michael Hörmann

Die Fuggerei in Augsburg ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. Für Touristen aus Nah und Fern ist die Einrichtung in der Jakobervorstadt eine beliebte Anlaufstation. Auch für viele Augsburger ist der Besuch ein Muss, wenn sie Gäste von außerhalb empfangen. Die Fuggerei ist die beliebteste und bekannteste Touristenattraktion in der Stadt. Die Zahl der Besucher steigt von Jahr zu Jahr. Es sind längst mehr als 200000 Gäste pro Jahr.

Nun hat die Fuggerei heimlich, still und leise die Eintrittspreise erhöht. Seit 1. Mai gelten die neuen Tarife, die sowohl Einheimische als auch Touristen treffen. Wer jetzt die Fuggerei besucht, zahlt als Erwachsener 6,50 Euro. Bis Ende April waren es vier Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 61 Prozent. Als spezielles Angebot für Augsburger Bürger gibt es die Jahreskarte, die bislang fünf Euro gekostet hat. Hier wurde gar eine 100-prozentige Erhöhung beschlossen. Die Jahreskarte kostet nunmehr zehn Euro. Die Fuggerei macht jedoch das Angebot, dass Inhaber der Jahreskarte eine weitere Person kostenlos mitnehmen dürfen. Für den Eintrittspreis können Besucher die Schauwohnung, das Museum, den Museumsladen, den Bunker und natürlich die Sozialsiedlung selbst besichtigen.

Der Tourismus ist als Einnahmequelle für die Fuggerei extrem wichtig

Die Anpassung der Preise nach zehn Jahren sei nötig gewesen, sagte am Freitag Astrid Gabler. Sie ist Pressesprecherin der Fugger’schen Stiftung. Mit den neuen Preisen liege man in Augsburg im Durchschnitt. „Wir wollen unbedingt, dass die Fuggerei auch in Zukunft ein Ort für die Augsburger Bürgerinnen und Bürger bleibt“, betont Gabler. Der Tourismus als Einnahmequelle sei für die Sozialsiedlung existenziell wichtig. „Mit jedem Ticket tut man etwas für den Erhalt dieser besonderen Einrichtung“, so Gabler.

Besonders in den vergangenen Jahren wackelte nämlich das erste Standbein der Stiftung: die Forstwirtschaft. Heiße Sommer und trockene Winter zogen an den Wäldern der Fugger nicht spurlos vorbei. Die Erträge gingen zurück. Dennoch sei die Forstwirtschaft ein „echter Segen“ wie Gabler betont. „Wir können froh sein, dass die Fugger damals auf diesen Wirtschaftszweig gesetzt haben. Mit Inflation und Währungsreform wäre mit vielen anderen Geldanlagen ein Wiederaufbau der Fuggerei undenkbar gewesen.

Rund 500000 Euro bringt gegenwärtig der Tourismus in die Kassen. Damit können rund 20 bis 25 Prozent der Fuggerei erhalten werden. „Der Tourismus ist für uns daher zentral“, sagt Gabler. Und die Tendenz, was die Zahl der Besucher anbelangt, sei positiv. Im Vorjahr kamen über 200000 Besucher in die Fuggerei. Davon sind etwa 70 Prozent Einzeltouristen. Der Rest sind Gruppen. Zusätzlich dazu steuern jährlich bis zu 850 Schulklassen die berühmte Sozialsiedlung an. „Für dieses Jahr haben wir noch keine Prognosen“, sagt Gabler. „Aber der April war für uns ein sehr starker Monat.“

Die Zahl der Bewerber für eine Wohnung in der Fuggerei hat sich verdoppelt

In Zeiten von Wohnungsnot und steigenden Mieten ist der Stiftungsgedanke aktueller denn je. „Die Bewerberzahlen auf eine Wohnung in der Fuggerei haben sich zuletzt verdoppelt“, so Gabler. Den laufenden Unterhalt für die Fuggerei ordnete Stiftungsadministrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt vor einiger Zeit zwischen 500000 und 800000 Euro jährlich ein - ohne Renovierungen. Die sind aber dringend fällig. Teilweise, so Gabler, seien die Wohnungen auf einem Stand von vor 20 Jahren. „Natürlich muss bei einem Auszug schnell saniert werden, damit die Wohnung zeitnah wieder vergeben werden kann.“

Geld, das irgendwoher kommen muss, denn die 150 Bewohner zahlen jeweils nur 88 Cent Euro Miete kalt pro Jahr. Es ist der Preis, den Fuggerei-Gründer Jakob Fugger im Jahr 1521 festlegte. Wie im Stiftungszweck beschrieben, hat sich die Summe in 500 Jahren nie erhöht.

Jahrzehntelang war der Besuch der Fuggerei in Augsburg kostenlos. Erstmals im Frühjahr 2006 wurden Besucher zur Kasse gebeten. Zwei Euro kostete anfangs das Ticket. Eigens wurde ein Kassenhäuschen an der Eingangspforte der Fuggerei eingebaut. Als damals die Pläne bekannt wurden, Eintritt zu erheben, lief die Politik im Rathaus Sturm. Man möge doch die Idee überdenken, hieß es von Seiten des damals im Rathaus regierenden Regenbogen-Bündnisses unter OB Paul Wengert (SPD). Anwohner der Jakobervorstadt hatten sich beklagt, weil ihnen die kostenlosen Wege durch die Fuggerei gekappt wurden. Die Fugger’sche Stiftung machte aber schon im Jahr 2006 klar, warum an Eintrittsgeldern kein Weg vorbeiführe. Die Fugger sähen darin die einzige Möglichkeit, hieß es, um das Überleben der Sozialsiedlung mit ihren rund 140 Wohnungen dauerhaft zu sichern. Bereits 2006 wurde als Argument aufgeführt: Der Wald- und Immobilienbesitz, von dessen Erträgen die weltberühmte Einrichtung fast ein halbes Jahrtausend lang gezehrt habe, werfe nicht mehr genügend ab. Im Jahr 2008 folgte die Erhöhung des Einzeltickets von zwei auf vier Euro. Es gab und gibt Ermäßigungen. Gruppen, die die Fuggerei besuchen, erhalten günstigere Konditionen.

