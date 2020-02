11:00 Uhr

Die Fujitsu-Jobbörse trotzt dem Orkan „Sabine“

Die Fujitsu-Mitarbeiter suchen Arbeitgeber. Fünf der rund 30 Aussteller bei der Jobbörse mussten ihre Teilnahme wegen des Sturms kurzfristig absagen.

Orkan „Sabine“ hat auch vor der Jobbörse des schließenden Computerbauers Fujitsu nicht Halt gemacht und dafür gesorgt, dass fünf der rund 30 Aussteller ihre Teilnahme kurzfristig absagen mussten. Auch Mitarbeiter hatten es anfangs schwer, das Firmengelände ohne Probleme zu erreichen. Im Lauf des Vormittags entspannte sich die Lage allerdings. „Wir hatten Anlaufschwierigkeiten, konnten die Jobbörse dann aber wie geplant mit guter Resonanz durchziehen“, so Unternehmenssprecher Michael Erhard. Mit den fünf Unternehmen, die ihre offenen Stellen nun nicht präsentieren konnten, werde eine Lösung gesucht, um doch noch einen Kontakt zu Fujitsu-Beschäftigten herzustellen.

An wen sich die Fujitsu-Jobbörse vor allem richtete

Die zweite Auflage der Jobbörse richtete sich am Montag vor allem an Kollegen aus der Produktion. Dort sind nach Angaben des Unternehmens derzeit noch etwas mehr als 300 Menschen beschäftigt. Insgesamt, so rechnen Insider, suchen noch etwa 600 bis 700 der einst rund 1500 Beschäftigten Fujitsu-Mitarbeiter eine neue berufliche Zukunft. Genaue Zahlen kann das Unternehmen nicht nennen. Die Mitarbeiter seien nicht verpflichtet zu melden, inwieweit sie bereits versorgt sind, heißt es zur Begründung. Dass es für den ein oder anderen noch gute Chancen auf einen direkten Neuanfang gibt, zeigt Folgendes: Im Intranet stehen derzeit Stellenangebote von über 100 Firmen bereit, die mit Fujitsu-Mitarbeitern besetzt werden könnten, so Unternehmenssprecher Erhard. (nist)

