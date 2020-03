16:08 Uhr

Die Grottenaupost lässt nach der Sanierung die Hüllen fallen

Das Gerüst an der ehemaligen Grottenau in Augsburg wird abgebaut.

Lange Zeit war die ehemalige Grottenaupost in Augsburg nur durch eine Verkleidung zu sehen - nun zeigt sich das Gebäude in neuer Optik.

Von Stefan Krog

Nach mehr als zweijähriger Sanierung wird aktuell das Gerüst an der ehemaligen Grottenaupost abgebaut: Blickfang nach Sanierung und Umbau zum städtischen Verwaltungszentrum und Sitz des Leopold-Mozart-Zentrums ist die silberfarbene Verkleidung des neu errichteten obersten Geschosses, die aus Aluminium-Schaumplatten besteht.

Grottenau in Augsburg: Mitte Mai sollen die Räume bezogen werden

Hinter der Verkleidung verbirgt sich ein Probensaal des Leopold-Mozart-Zentrums für größere Ensembles. Der kleinere Probensaal, der für Veranstaltungen auch öffentlich zugänglich sein soll, befindet sich im Erdgeschoss in der ehemaligen Schalterhalle der Post unter dem imposanten Lichthof-Glasdach. Die Räume sollen ab Mitte Mai bezugsfertig sein, sodass die städtischen Dienststellen, unter anderem der Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst, dann nach und nach einziehen können.

Von außen wird das Gebäude aber noch nicht fertig sein – in den beiden Innenhöfen, die künftig öffentlich zugänglich sein sollen, muss erst die Archäologie anrücken, um den darunterliegenden Boden zu untersuchen. Erst danach kann umgebaut werden. Kauf und Sanierung kosten mehr als 25 Millionen Euro.

Die Stadt spart jährlich Mietkosten im höheren sechsstelligen Bereich, weil sie mit ihren Behörden künftig in einem eigenen Gebäude sitzt. Frei wird durch den Umbau auch das ehemalige Konservatoriums-Gebäude in der Maximilianstraße, in dem das Leopold-Mozart-Konservatorium sitzt. Hier sollen dann 2021 die Stadtratsfraktionen ihr Ausweichquartier beziehen, wenn das Rathaus saniert wird.

