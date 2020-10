vor 32 Min.

Die Haunstetter Straße in Augsburg wird wegen Bauarbeiten gesperrt

Auf der Haunstetter Straße stehen in den kommenden Wochen Bauarbeiten an. Die Stadt Augsburg konzentriert sie auf die Wochenenden, um die Behinderungen in Grenzen zu halten.

Am kommenden Wochenende ist die Haunstetter Straße in Augsburg auf Höhe Bahnlinie komplett dicht. Es folgen weitere Einschränkungen.

Die Stadt wird in den kommenden Wochen an der Haunstetter Straße Sanierungsarbeiten durchführen und dafür an Wochenenden die Fahrbahn komplett oder zumindest teilweise sperren. Ab kommendem Freitagabend (20 Uhr), 9. Oktober, geht es im Abschnitt zwischen Hutfabrik Lembert und der Zufahrt zum Silbermannpark nahe der Bahnlinie los.

Haunstetter Straße gesperrt: Das ist die Umleitungsstrecke

Die Sperrung wird bis Montagmorgen bestehen. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Schleifenstraße und das Rote Tor umgeleitet. Weil Schertlin- und Frischstraße für das Wochenende abgehängt werden müssen, werden Autos, die aus der Schertlinstraße kommen, auf den Alten Postweg umgeleitet. Ab Sonntagabend kann der Verkehr zwischen Scherlin- und Schleifenstraße wieder rollen.

Auch in den kommenden Wochen ist die Haunstetter Straße aber zunächst nicht durchgängig befahrbar: In einem zweiten Abschnitt wird die Fahrbahn zwischen Silbermannpark und der Einmündung Brunnenlechgäßchen saniert. Bis Dienstag, 13. Oktober, sollen die Arbeiten erledigt sein.

Straßen in Augsburg an den Wochenenden teilgesperrt

Auch im weiteren Verlauf der Hauptverkehrsachse stehen Bauarbeiten an. Die Kreuzungen der Landsberger Straße mit Inninger Straße, Tattenbachstraße, Sperlingstraße, Hofgartenstraße und Hofackerstraße müssen saniert werden. Die Arbeiten werden an jedem Knotenpunkt jeweils von Donnerstag bis Sonntag an drei aufeinander folgenden Wochenenden durchgeführt. Eine Vollsperrung ist hier nicht nötig, aber es wird nur einen Fahrstreifen je Richtung geben. Den Anfang macht die Einmündung Hofackerstraße (8. bis 11. Oktober), ein Wochenende später sind Inninger Straße und Tattenbachstraße dran (die Inninger Straße bleibt in Richtung B17 aber befahrbar). Vom 22. bis 25. Oktober will die Stadt dann noch Sperling- und Hofgartenstraße in Angriff nehmen.

Die Stadt hat die Haunstetter Straße in den vergangenen Jahren nach und nach saniert. Teils kam es dabei zu massiven Stauungen, speziell auf dem verkehrsreichen Abschnitt zwischen Schleifen- und Rumplerstraße. Die Folgen dürften diesmal geringer sein.

Eine Staufalle gibt es rund um die MAN

Keine so schnelle Entspannung ist bei der Baustelle in der Sebastianstraße abzusehen. Hier laufen seit Montag auf Höhe des Parkhauses der MAN Arbeiten am Gehweg, weshalb die Fahrbahn auf jeweils eine Spur reduziert ist. Diese Arbeiten sollen etwa drei Wochen dauern. In dem Bereich kommt es zu größeren Staus, zumal die Baustelle auf der Stadtbachstraße in unmittelbarer Nähe liegt und die Wertachstraße als parallele Ost-West-Verbindung aktuell eine Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Innenstadt ist.

