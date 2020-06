vor 16 Min.

Die Historische Stützmauer an der Dominikanerkirche wird endlich saniert

Zwei Jahre nach dem angekündigten Ende der Fertigstellung haben die Arbeiten an der Stützmauer im Vorderen Lech begonnen.

Die Bauarbeiten an der Mauer unterhalb der Augsburger Dominikanerkirche haben begonnen. Warum sich die Sanierung um zwei Jahre verzögerte und was das Ganze die Stadt kostet.

Von Leonhard Pitz

Das Schild an der Baustelle der Stützmauer spricht von „sofortigem Handlungsbedarf“ und kündigt eine Fertigstellung im Jahr 2018 an. Zwei Jahre später wird die einsturzgefährdete Mauer am Vorderen Lech nun tatsächlich saniert. Die Kosten liegen bei 460.000 Euro.

Die Stützmauer gehörte früher zur Klosteranlage der Dominikanerkirche und steht unter Denkmalschutz. Im Zuge einer Untersuchung zu Bodenabsenkungen wurde vor zwei Jahren festgestellt, dass die Mauer nicht mehr tragfähig und einsturzgefährdet sei. Sie drohte, in den Lechkanal „Vorderer Lech“ zu stürzen.

Stützmauer war marode: Eine Überschwemmung der Altstadt drohte

Die erhebliche Schieflage Richtung Straße musste damals schnellstmöglich statisch gesichert werden. Neben einer Sicherung durch Verankerungen in der Mauer-Rückwand wurde auch der Lechkanal mit Stahlplatten abgedeckt, damit nichts hineinfallen kann. Grund: Eine Aufstauung durch herabgefallene Mauerteile hätte zur Folge haben können, dass Wasser in die Altstadt fließt, so die Stadt.

Nun, mit zwei Jahren Verzögerung, wird die Mauer komplett saniert. „Dabei werden die Mauerfläche inklusive der Mauerfugen überarbeitet, die durch die Rückverankerungen entstandenen Bohrlöcher verschlossen sowie die Mauerkrone saniert“, erklärt Stefan Schönberger vom städtischen Baureferat. Die Mauerkrone, die bislang aus Beton war, wurde entfernt. Sie soll laut Baureferent Gerd Merkle durch eine gemauerte Krone aus Ziegeln ersetzt werden. Weil die bislang verbauten Ziegel zwar in einem guten Zustand waren, aber kein wirksamer Verbund unter den Steinen bestand, mussten die Arbeiter die Mauer zunächst abtragen. Sie wird jetzt, soweit möglich, mit alten Ziegeln wieder aufgebaut.

Schon vor zwei Jahren gab es erste Sicherungsmaßnahmen der Mauer unterhalb der Dominikanerkirche. Bild: Silvio Wyszengrad

Stadt Augsburg erhält Zuschüsse für Sanierung der Mauer

Dass diese Maßnahmen erst jetzt beginnen, habe laut Schönberger vom Baureferat auch mit der Lage auf dem Immobilienmarkt zu tun. „Aufgrund der baukonjunkturellen Lage war es im Anschluss an die statischen Sicherungsmaßnahmen jedoch nicht möglich, die restaurativen Mauerarbeiten durchführen zu können“, begründet Schönberger die Verzögerung. Zudem musste der Boden zunächst auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht werden. Damals vielen viele Bomben auf Augsburg, auch große Teile des früheren Klosters am Predigerberg waren zerstört worden.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich laut Stadt auf insgesamt 460.000 Euro. Es gibt Zuschüsse: 5000 Euro kommen vom Landesamt für Denkmalpflege, 12.000 vom Bezirk Schwaben und 35.000 Euro von der Bayerischen Landesstiftung. Der Rest, immer noch über 400.000 Euro, soll aus dem städtischen Haushalt bezahlt werden.

