Die Insekten-Retter in Augsburg brauchen Geld

Plus Die neuen Augsburger Blühwiesen entwickeln sich zum Erfolgsmodell. Es darf nicht gleich wieder zum Auslaufmodell werden.

Da keimt Hoffnung auf: Auf den neuen Augsburger Blühwiesen geht es selten gewordenen Wildbienen und anderen Insekten ein wenig besser. Zumindest auf den Flächen, die vor zwei oder drei Jahren angelegt wurden und damit schon Wirkung entfalten konnten. Zweifellos sind diese Überlebensinseln in der Stadt mehr geworden, insgesamt sind die Blühflächen im bebauten Stadtgebiet leider immer noch sehr überschaubar. Echte Erfolge gegen das große Insektensterben werden aber nur dann möglich sein, wenn weitere Naturflächen hinzukommen und vernetzte Lebensräume entstehen. Diese vielversprechende Augsburger Strategie darf nicht am fehlenden Geld scheitern.

Augsburg: Engagement der Bürger nicht abwürgen

Das Projekt für mehr Insektenvielfalt der städtischen Landschaftspflege hat sich sehr dynamisch entwickelt. Viele machen schon mit - öffentliche Einrichtungen genauso wie private Partner. Insbesondere die rege Beteiligung von Unternehmern und Vereinen zeigt, wie sehr sich weite Teile der Bevölkerung wünschen, dass es Wildbiene und Co. besser geht. Dafür sind eine ganze Menge Menschen bereit, sich einzubringen. Ein Engagement, das nicht abgewürgt werden darf. Der Landschaftspflegeverband muss als Motor der Bewegung in Augsburg weiterhin die nötigen staatlichen und städtischen Fördermittel bekommen, um dieses Vorhaben und weitere Vorzeigeprojekte voranzutreiben.

Artenvielfalt: Stadt und Freistaat sind gefordert

Dabei geht es auch um Glaubwürdigkeit. Augsburg hat als Stadt mit einer langen Tradition im Artenschutz einen Ruf zu verteidigen. Nach Berlin war Augsburg die zweite Stadt in der Bundesrepublik, die Ende der 1970er Jahre systematisch mit der Erhebung der natürlichen Lebensgrundlagen begann, insbesondere mit der Kartierung von Flora und Fauna. Auf diesem Weg muss die schwarz-grüne Stadtregierung weitergehen. Der Freistaat hat im Zuge des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" ein neues Zentrum in Augsburg eröffnet. Es soll den Artenschutz bayernweit auf ein neues Niveau heben, so Umweltminister Thorsten Glauber (FW). Auch deshalb muss es volle Unterstützung für die neuen Augsburger Blühwiesen geben.

Lesen Sie dazu auch den Bericht: Insektensterben: Sind erste Erfolge in Augsburg bedroht?

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen