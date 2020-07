vor 16 Min.

Die Kantine auf dem Reese-Areal in Augsburg wird abgerissen

Der rechte Teil der Kantine in Augsburg wurde am Donnerstag bereits abgebrochen.

Plus Die Abbrucharbeiten am Gebäude der alten Kantine auf dem Reese-Areal in Augsburg haben begonnen. Das Gebäude weicht einer Wohnbebauung.

Von Annette Zoepf

Die Abbrucharbeiten am Gebäude der alten Kantine auf dem Reese-Areal haben begonnen. Mit schwerem Gerät arbeitet sich die Abbruchfirma von der rechten Gebäudeseite gesehen aus vor.

Etwa ein Viertel des Gebäudes wurde seit Beginn der Arbeiten am Donnerstagmorgen bereits abgerissen. Die Trümmer werden nach und nach auf einen Lastwagen verladen und auf der Freifläche vor der Kantine abgelagert.

Wohnungen anstatt der Kantine auf dem Reese-Areal in Augsburg

An ihrer Stelle sollen Wohnungen entstehen. Noch nahe der Kantine und halbwegs intakt befindet sich die Kradhalle. Das Reesetheater in direkter Nachbarschaft zum Kulturhaus Abraxas ist bereits dem Erdboden gleich gemacht worden.

Zuletzt hatte es Bestrebungen einiger Bürger gegeben, die alten Gebäude auf dem ehemaligen Kasernengelände zu erhalten. . Auch die Häuser, in denen bis vor Kurzem der Kulturpark West untergebracht war, sollten stehen bleiben, so die Forderung. Die Stadt hatte diesen Forderungen aber nicht nachgegeben.

