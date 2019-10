19.10.2019

Die Kastanie als Saubermacher

Die Zeit des Sammelns neigt sich langsam dem Ende zu. Wer schnell ist, kann aus den Früchten nicht nur nette Dinge basteln, sondern sie auch als umweltschonende Reinigungsmittel einsetzen.

Von Lisa Gilz

Das Laub färbt sich bunt und der Wind, der einem um die Nase weht, wird kälter. In der Stadt und in den Wäldern fallen nicht nur Blätter, sondern seit Tagen auch Kastanien von den Bäumen. Kinder heben sie auf, um daraus Figuren zu basteln oder um sie zu bemalen. Die meisten Erwachsenen gehen eher achtlos an ihnen vorbei.

Anders wäre das, handelte es sich um Edelkastanien, die man zu feinen Gerichten verarbeiten kann. Allerdings steckt auch in einer Rosskastanie mehr als nur Bastelmaterial. Man kann zum Beispiel mit ihnen waschen. Sylvia Schaab, Gründerin des Forums „Plastikfreies Augsburg“, erklärt, wie die Kastanie als Allzweckputzmittel im Haushalt zum Einsatz kommt.

Rosskastanien gehören laut Schaab zur Gattung der Seifenbaumgewächse und beinhalten sogenannte Saponine. Diese chemische Verbindung sorge dafür, dass Schaum entsteht, wenn Kastanien in einem Glas mit Wasser geschüttelt werden. Mit dem richtigen Rezept könne die Pflanze für Shampoo, Waschmittel oder Cremes verwendet werden. Wer gerne solche Dinge ausprobiert oder versucht, auf natürliche, umweltfreundliche Haushaltsmittel umzusteigen, hat mit der Kastanie laut Schaab viele Möglichkeiten. Auf einige Dinge muss allerdings bei der Verarbeitung geachtet werden: Um die Kastanien haltbar zu machen, müssen sie richtig getrocknet werden, sagt Schaab, „sonst fangen sie schnell an zu schimmeln“. Am einfachsten geht das Trocknen, indem die Kastanien einige Wochen, offen, an einem trockenen Ort lagern. Wer es schnell mag, kann die Früchte auch in einem Ofen austrocknen. Das ist allerdings die „weniger ökologische“ Alternative, so Schaab. Wenn die Kastanien richtig getrocknet sind, halten sie sich Jahre.

Schaab selbst benutzt die Kastanien als Waschmittel. „Wichtig ist es, bei weißer Wäsche die Schale der Kastanien zu entfernen, darauf sollte man unbedingt achten, auch wenn es viel Arbeit ist.“ Ist die Wäsche besonders schmutzig, gibt die Expertin noch geraspelte Gallseife oder Soda zur Wäsche – und als Weichspüler und Wasserenthärter einen Teelöffel Zitronensäure.

So wie das Waschmittel funktioniert die Kastanie auch als Allzweckreiniger zum Spülen oder Putzen. Wer das selbst gemachte Reinigungsmittel noch ausprobieren will, muss sich aber mit dem Sammeln beeilen, denn die Kastanien-Saison ist bald vorbei.

4 - 6 zerkleinerte Kastanien (mit dem Hammer in einem Küchentuch oder in einer Küchenmaschine zerkleinern)

250 ml heißes Wasser (pro Waschgang)

2 EL Waschsoda (optional)

Kastanien mit heißem Wasser übergießen. Über Nacht ziehen lassen und am Morgen durch ein feines Sieb, Kaffeefilter oder Abseih-Tuch abgießen. Den Sud gleich in die Waschtrommel oder in das Waschfach geben. Die Kastanien können 2- 3 Mal wiederverwendet werden.

Weitere Rezeptideen: „Es geht auch ohne Plastik“, unter diesem Motto hat Sylvia Schaab Infos zusammengefasst: www.plastikfreies-augsburg.de

