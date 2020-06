vor 4 Min.

Die Kaufbachbrücke wird für Bauarbeiten drei Tage lang gesperrt

Die Bauarbeiten an der Kaufbachbrücke in Augsburg bedeuten nicht nur Einschränkungen für den Autoverkehr, es gibt auch Änderungen beim öffentlichen Nahverkehr.

Wegen Asphaltierungsarbeiten wird die Kaufbachbrücke in der Siebentischstraße an der Einmündung in die Friedberger Straße von Montag, 15. Juni, bis voraussichtlich Mittwoch, 17. Juni, für den gesamten Verkehr gesperrt. Dies teilte die Stadt Augsburg mit. Verkehrsteilnehmer und Nutzer der öffentlichen Nahverkehrsverbindungen müssen sich wegen der Baustelle auf Änderungen einstellen.

Demnach fährt die Buslinie 32 Richtung Zoo von Margret kommend an der Haltestelle „Hochschule“ der Linie 6 und fährt über die Baumgartner- und die Hofrat-Röhrer-Straße in die Siebentischstraße und weiter zum Zoo. Dazu werden in der Baumgartnerstraße vor der Kreuzung Inverness-Allee und in der Höfrat-Röhrerstraße vor der Einmündung in die Siebentischstraße Ersatzhaltestellen eingerichtet. Stadteinwärts werden nach der Ersatzhaltestelle „Localbahn“ in der Hofrat-Röhrer-Straße die Haltestellen Theodor-Wiedemann-Straße und „Hochschule“ in der Friedberger Straße normal angefahren.

Bereits am Freitagmorgen starten Bauarbeiten in der Friedberger Straße: Sie ist stadtauswärts zwischen Berliner Allee und Falkensteinstraße gesperrt.Allerdings nur bis Samstagabend. (AZ)

