Die Kresslesmühle eröffnet in Etappen

Das Begegnungshaus wurde saniert. Bald gibt es eine Party zur Wiedereinweihung.

Von Miriam Zissler

Es ist soweit: Die Kresslesmühle öffnet wieder – und das in mehreren Etappen. Der Spielbetrieb im Veranstaltungssaal läuft bereits seit vergangener Woche wieder. Mehrere Monate wurde das Augsburger Traditionshaus komplett geschlossen, weil es dringend saniert werden musste. Brandschutz und die sanitären Anlagen mussten auf den neuesten Stand gebracht, für Barrierefreiheit gesorgt werden. Die Veranstaltungen des Konzertbüros Augsburg hatten übergangsweise im Jazzclub in der Philippine-Welser-Straße stattgefunden.

Der Startschuss für die Sanierungsmaßnahme fiel vergangenen September – das Ende dieser Arbeiten wird nun mit einer „Sause nach der Pause“ gefeiert, die am Samstag, 15. Juni, stattfindet. Los geht es um 20 Uhr. Die Bands „On The Offshore“ sowie „Los Molineros“ werden auftreten. Danach steigt die Aftershowparty. Der Eintritt ist frei. Die nächste Etappe folgt zwei Tage später. Am Montag, 17. Juni, startet die vegetarische und vegane Gastronomie, das Dreizehn, wieder in den regulären Betrieb. Die offizielle Eröffnung des Bildungshauses findet schließlich am 8. Juli statt. Im ersten Stock werden sich künftig unter anderem die Räumlichkeiten für das Bildungshaus und Beratungszentrum befinden. Das Diakonische Werk und Tür an Tür richten dort ein Beratungsbüro ein.

Die Sanierung kostet rund 1,6 Millionen Euro

Bei der dringend erforderlichen Baumaßnahme, die insgesamt mit rund 1,6 Millionen Euro zu Buche schlägt, profitierte die Stadt Augsburg vom Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ mit dem Bund und Länder die Kommunen unterstützen. Dabei sollen Räume für Bildung und Begegnung geschaffen werden, um die Teilhabe und Integration aller Menschen zu ermöglichen. Rund 90 Prozent der förderfähigen Kosten der Baumaßnahme werden durch das Förderprogramm gedeckt, was rund 1,08 Millionen Euro ausmacht. Die Stadt wird sich selber mit rund 500000 Euro an der Sanierung der Kresslesmühle beteiligen.

