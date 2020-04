09.04.2020

Die Krise bringt viele kreative Ideen und Angebote hervor

Eine Schreinerei baut Spuckschutz, Beratungsstellen weiten ihre Telefonangebote aus und die Museen machen virtuelle Rundgänge

Seit fast 100 Jahren ist die Schreinerei und Zimmerei Lidel in Augsburg beheimatet. Jetzt will das Unternehmen mit Sitz im Stadtteil Oberhausen anderen Firmen helfen, deren Mitarbeiter auch in Corona-Zeiten dem Publikumsverkehr ausgesetzt sind. Es ist in die Herstellung von sogenannten Spuckschutz-Elementen eingestiegen. Wie Geschäftsführer Thomas Lidel erläutert, handelt es sich um eine Plexiglas- oder eine normale Glascheibe, die auf einer Theke montiert wird, um die Mitarbeiter zu schützen. Je nach Bedarf könne die Vorrichtung angepasst werden.

Die Corona-Krise stellt Alleinlebende, Paare und Familien vor Herausforderungen. Einsamkeit und Angst vor der Zukunft wachsen, die Familie stresst, Streit in der Partnerschaft nehmen zu. Um Alleinlebende und Paare zu unterstützen, bietet die Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen Telefonsprechzeiten an. Während folgender Zeiten kann unter 0821/33333 ein Termin vereinbart werden: Montag, Dienstag und Freitag von 8.30 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch 14 bis 16.30 Uhr, Donnerstag 9.30 bis 12 und 14 bis 17.30 Uhr. Online-Anfragen sind möglich unter efl-augsburg@bistum-augsburg.de.

Alle Pfarrer und Diakone der evangelisch-lutherischen Kirchen sind in Seelsorgeangelegenheiten vor Ort in ihren Kirchengemeinden ansprechbar. Darüber hinaus ist eine „Seelsorge-Nummer“ als Angebot unabhängig von der Konfession des Anrufenden frei geschaltet. Unter der 0821/4501718 ist von 8 bis 22 Uhr ein Pfarrer, eine Pfarrerin, ein Diakon oder eine Diakonin erreichbar. Ebenso ist die Telefonseelsorge kostenfrei erreichbar – auch nachts. Die Telefonnummer: 0800/1110111.

Die Häuser der Kunstsammlungen sind aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Die Besucher sollen aber die Möglichkeit erhalten, einen Blick in die Ausstellung „Kunstschätze der Zaren – Meisterwerke aus Schloss Peterhof“ im Schaezlerpalais werfen zu können. „Zuhause im Museum“ nennt sich eine Führung durch die Ausstellung mit thematisch gegliederten Texten, Bildern und Videos. Zu sehen ist auch Direktor Dr. Christof Trepesch, der Objekte und historische Zusammenhänge der Zarenzeit erläutert und Interessierte auf einen Rundgang mitnimmt: http://kunstsammlungen-museen.augsburg.de/kunstschaetze-zaren-meisterwerke-schloss-peterhof. (bau/AZ)

