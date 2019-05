vor 56 Min.

Die Küken sind los

Im Montessori-Kinderhaus erleben die Kinder gerade hautnah, wie kleine Hühner entstehen. Und dabei lernen sie nicht nur Spannendes über die Natur

Von Lea Thies

Die Aufregung ist groß an diesem Morgen. „Da, das erste Ei hat schon einen Riss“, ruft ein Mädchen durch den Flur. Vor dem Brutschrank stehen Eltern und Kinder und schauen interessiert, was im Innern vor sich geht. Und auch ein paar Meter weiter in der Sonnengruppe ist das große Thema: „Die Küken schlüpfen.“ Seit 21 Tagen warten die Buben und Mädchen aus den Kindergarten und Krippengruppen auf den großen Moment.

Elisabeth Rebel sitzt ganz ruhig am Tisch ihrer Gruppe und freut sich einfach über die Aufregung im Montessori Kinderhaus in der Henisiusstraße. Die Kinderpflegerin, in deren Garten Hühner leben, hatte das Projekt ins Leben gerufen. Genau genommen war es ihre Tochter Emely. „Wir haben vor drei Jahren im Radio gehört, dass man Eier ausbrüten kann, das wollte Emely auch machen“, erinnert sich Elisabeth Rebel. Also bauten sie einen Brutkasten, besorgten Eier vom Züchter und legten los. Nach 21 Tagen schlüpften im Wohnzimmer vier Küken. Emely war fasziniert, wie Leben in einem Ei entsteht. Und bei Elisabeth Rebel war eine Idee geboren: Warum dies nicht auch den Buben und Mädchen im Kinderhaus zeigen? Was im Wohnzimmer möglich ist, müsste doch auch im Kinderhaus funktionieren, dachte sie sich und stieß bei der Kinderhausleitung sofort auf offene Ohren.

Brutkästen wurden angeschafft, in der Sonnengruppe aufgestellt und Eier vom Züchter besorgt. Im Frühjahr 2018 wurde zum ersten Mal gebrütet. Und weil die Kinder und Eltern so begeistert waren, gibt es auch heuer wieder ein Kükenprojekt – allerdings steht der Brutschrank heuer im Flur, sodass noch mehr Kinder und Eltern an dem Projekt teilhaben können. Dort hängt auch eine Schautafel mit den Entwicklungsstadien eines Kükens und auf einer Fensterbank liegen Spiele und Bücher zum Thema Ei, mit denen sich die Kinder nach Lust und Laune beschäftigen können.

70 Hühner- und Wachteleier hat Elisabeth Rebel heuer von einem Bauern und einem Züchter geschenkt bekommen, die das Projekt gut finden und unterstützen möchten. Gemeinsam mit den Kindern hat sie die Eier in die Brutkästen gelegt. „Die Kinder gehen ganz behutsam mit den Eiern um. Sie helfen auch gerne beim Eierdrehen“, sagt Elisabeth Rebel. Damit das Küken nicht an der Eihaut festwächst, muss das Ei regelmäßig bewegt werden. Im Gegensatz zu den Eiern, die die Kinder aus dem Kühlschrank kennen, sind diese warm und wiegen mehr. Und auch beim Schieren, dem Durchleuchten der Eier, haben die Kinder gerne mitgemacht und gestaunt, als sie dabei plötzlich in 54 Eiern einen roten Punkt und rote Linien schimmern sahen: Den Embryo und die Blutgefäße.

Die Kinder lernen durch das Projekt noch viel mehr: Etwa, dass ein Huhn fast jeden Tag ein Ei legt. Was der Unterschied zwischen unbefruchteten und befruchteten Eiern ist. Dass es immer einen Hahn und eine Henne braucht, damit ein Küken entsteht. Wie sich ein Küken aus einem Embryo entwickelt. Und natürlich lernen sie auch Verantwortung zu übernehmen, sich zu kümmern, behutsam zu sein.

Während Elisabeth Rebel erzählt, kommen ein paar Mädchen aus ihrer Gruppe zu ihr und fragen „Dürfen wir noch mal zu den Küken schauen?“ In der Brutvitrine sitzt erst ein Küken zwischen den Eiern, am nächsten Tag sitzen schon lauter flauschige Federbälle in den Brutkästen. Auf dem Balkon des Kinderhauses stehen schon die Ställe, in denen die 39 Küken und noch ein bis zwei Wochen wohnen und von den Kindern beobachtet werden. Dann ziehen sie auf den Bauernhof um, auf dem ihre Eltern leben.

