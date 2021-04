Die Kunstwand in Hochzoll lädt wieder zum Mitmachen ein

Künstlerin Inge Lemmerz wählte für die aktuelle Kunstwand an der Hochzoller Post das Thema "tierisch gut". Wie sich Interessierte an dem Kunstprojekt beteiligen können.

Ein Thema, zu dem jedem Hochzoller etwas einfällt, hat sich Inge Lemmerz für die neueste Kunstwand an der Post in der Hochzoller Straße überlegt. Sie soll in diesem Jahr von den Stadtteil-Bewohnern mit "tierisch guten" Motiven bestückt werden. Die Künstlerin, die alle Jahre selbst eine Vorlage liefert, hat sich in ihrem Atelier beispielhaft für ein Insekten-Bild entschieden. Was sie selbst noch auf Leinwand bannen möchte, ist ein Graureiher, wie er ihr dieser Tage erst am Hochablass begegnete. Tiere sind laut Inge Lemmerz ein Sujet, zu dem in der Regel jeder - auch die Kleinsten - Ideen beitragen können.

Die lange Betonwand vor dem denkmalgeschützten Postgebäude am Rande der Hochzoller Mitte, sollte eigentlich schon längst abgerissen worden sein. Doch die Künstlerin und ihr Gefolge von der Aktionsgemeinschaft und dem Bürgertreff freuen sich, dass die Nutzung Jahr für Jahr verlängert werden konnte. Denn die Wand, die sie immer wieder neu mit quadratischen Holztafeln erfinden, sei geradezu optimal für eine Gemäldegalerie. Und an den Tiermotiven, die von Hund und Katze ebenso erzählen können wie von Hamstern und anderen Hausgenossen, können auch Grundschüler oder Kindergartenkinder mitwirken. Durch Corona, sagt Lemmerz, verzögere sich der Umbau von " Hochzoll Mitte" um mindestens einen weiteren Sommer.

Kunstwand in Hochzoll: So kann man mitmachen

Der Ablauf des Kunstprojektes geht wie gewohnt vonstatten. Am Donnerstag, 15. April, können die vorgeschnittenen rohen Holztafeln der Maße 40x40 Zentimeter von allen kreativen Lehrern, Betreuern, Hochzollerinnen und Hochzollern sowie mit dem Stadtteil oder der Malerei verbundenen Interessenten um 16.30 Uhr am Bürgertreff Holzerbau in der Neuschwansteinstraße 23a abgeholt werden. In der Folge haben sie bis Freitag, 11. Juni, Zeit zur Gestaltung. Denn dann müssen die Kunstwerke zwischen 16 und 17 Uhr dort wieder abgeliefert werden. Informationen, wie die kleinen Kunstwerke wetterfest gemacht werden können, gibt es von Fachleuten vor Ort.

Und auf ein weiteres Detail weist Inge Lemmerz hin: "Es wäre schön, wenn die Teilnehmer auch dieses Jahr wieder zustimmen würden, ihre Kunstwerke zum Verkauf für einen wohltätigen Zweck freizugeben." Wer damit nicht einverstanden ist, der sollte dies auf der Rückseite seiner Bilder vermerken. Aus dem Ertrag der Kunstwand im vergangenen Jahr sei dem Hochzoller Sozialfonds wieder eine Spende übergeben worden.

