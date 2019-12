vor 17 Min.

Die Light Nights kommen 2020 wieder nach Augsburg

Gute Nachricht für Fans der Lichtshow City Lights: nach dem Erfolg 2019 in Augsburg ist eine Neuauflage geplant. Kommt auch wieder eine Winter-Aktion am Kö?

Von Michael Hörmann

Im Vorjahr hatte die Aktion „Eis am Kö“ den Königsplatz zur Weihnachtszeit belebt. Dieses Jahr gibt es keine Eislaufbahn, was durchaus bedauert wird. Die Gesellschaft Augsburg Marketing hatte „Eis am Kö“ bei der Premiere gemanagt. Da in diesem Jahr die Stadtwerke als Hauptsponsor absprangen, fiel die Veranstaltung aus. Citymanager Heinz Stinglwagner sieht kein kategorisches Aus einer vorweihnachtlichen Aktion am Kö: „Sollten wir von der Stadt Augsburg ein Signal bekommen, dass wir den Kö-Park mit einem alternativen und familienfreundlichen Adventsprogramm inklusive einer Eisbahn von Ende November bis zum Ende der Weihnachtsferien bespielen sollen, können wir gerne als Vermittler und Berater auftreten.“

Augsburger Sommernächte waren wieder ein Erfolg

„Eis am Kö“ fand nicht statt. Andere Veranstaltungen, die unter der Leitung von Augsburg Marketing standen, gingen über die Bühne. Auf die größte Resonanz stießen die Augsburger Sommernächte, das große dreitägige Stadtfest. „Es ist Bayerns größtes Stadtfest“, sagt Ekkehard Schmölz, Leiter der Stadtmarketinggesellschaft. Sehr gut angekommen seien darüber hinaus die "Light Nights". An einem Wochenende im Oktober waren zu später Stunde Gebäude rund um den Rathausplatz beleuchtet, im Jahr 2020 soll es eine Fortsetzung geben.

Augsburg Marketing versteht sein Agieren nach eigenen Angaben nicht allein darin, Veranstaltungen zu organisieren. Auftrag sei es, Innenstadt und Handel mit Serviceangeboten zu beleben und zu stärken. Neu in diesem Jahr war das Projekt „Shop&Drop“. Kunden können Einkäufe bei der Buchhandlung Pustet abstellen und sich danach per Lastenfahrrad nach Hause liefern lassen. Es handle sich um ein deutschlandweit einmaliges Angebot, sagt Schmölz.

