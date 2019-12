10:50 Uhr

Die Löwin Tara im Augsburger Zoo ist tot

Tara ist tot. Die zwölfjährige Großkatze im Augsburger Zoo musste eingeschläfert werden. Jetzt ist nur noch Kira übrig. Wie geht es im Löwengehege weiter?

Von Eva Maria Knab

Traurige Nachrichten aus dem Augsburger Zoo: Löwin Tara musste am Mittwoch eingeschläfert werden. Die zwölfjährige Großkatze litt an einer schweren Krankheit.

Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, wurden bei Tara schon vor einigen Wochen gesundheitliche Probleme festgestellt. Der Appetit fehlte und sie hat sehr viel getrunken. Eine Blutprobe ergab, dass sie massive Nierenprobleme hatte. „Da leider keine medikamentöse Behandlung möglich war und sich der Gesundheitszustand in den letzten Tagen zunehmend verschlechtert hat, blieb keine andere Entscheidung, als die Löwin einzuschläfern“, teilte der Zoo mit.

Mit der anderen Löwin Kira gibt es ein Problem

Das Tier wurde zur Obduktion in die Uniklinik München gebracht, um genaueres über die Nierenprobleme festzustellen. Über den Winter will man sich im Zoo überlegen, wie es mit den Löwen weitergehen wird. Tara war 2016 zusammen mit ihrer Freundin Kira aus dem Serengetipark Hodenhagen nach Augsburg gekommen. Nach dem Tod von Tara ist in der Löwenanlage nur noch Kira übrig. Deren Alter ist nicht genau bekannt. Sie wird auf 16 Jahre oder älter geschätzt.

Die Frage ist nun, ob und wann neue Löwen nach Augsburg geholt werden können. Denn mit Kira gibt es ein Problem. Zoodirektorin Barbara Jantschke sagt, das Weibchen vertrage sich nicht gut mit anderen Artgenossen. Das bekam auch auch Löwenmann Aru zu spüren, der 2015 aus Berlin kam und in Augsburg für Nachwuchs sorgen sollte. Er hatte aber bei den Augsburger Löwinnen von Anfang an keinen guten Stand. Weil sich die Tiere trotz vieler Versuche über die Jahre nie richtig aneinander gewöhnten, wurde Aru wieder abgegeben. Er wechselte nach Belgien in den Tier- und Vergnügungspark Bellewaerde. Jantschke sagt, Aru fühle sich dort sehr wohl.

Die Augsburger Zoochefin hat ein großes Ziel

Im Augsburg Zoo wird nun überlegt, ob man Kira so lange alleine im Gehege halten soll, bis die Löwin stirbt. Das große Ziel sei, eine neue Gruppe von Löwen einer bestimmten Unterart nach Augsburg zu holen. Jantschke versichert, dass die Löwen eine wichtige Tierart im Augsburger Zoo bleiben werden.

