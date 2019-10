vor 38 Min.

Die Menschen sollen sich willkommen fühlen

Michael Kratschmer ist der neue Pfarrer von Christkönig und St. Franziskus

Von Gerlinde Knoller

Für die Katholiken in der Hammerschmiede und in der Firnhaberau hat eine neue Zeit begonnen: Seit erstem September haben die katholischen Pfarrgemeinden Christkönig und St. Franziskus mit Michael Kratschmer, 49, einen neuen Pfarrer. Und: Die beiden bisher selbstständigen Gemeinden, die viele Jahrzehnte von den Pfarrern Manfred Krumm (Christkönig) und Anton Schmid (St. Franziskus) betreut wurden, bilden künftig eine Pfarreiengemeinschaft. Wohnen wird - nach Abschluss der Renovierungen - Pfarrer Michael Kratschmer im Pfarrhaus von Christkönig. Am Sonntag, 29. September, wurde er von Dekan Helmut Haug in der Kirche Christkönig feierlich in sein Amt eingeführt.

Zuletzt war Michael Kratschmer mit einer halben Stelle Klinikseelsorger in Memmingen, mit der anderen halben Stelle unterstützte er als Priester die Pfarreiengemeinschaft Benningen. Beides lag ihm am Herzen: die besondere Nähe zu den Menschen im Krankenhaus und die praktische Seelsorge in einer Pfarrgemeinde. Letzteres hat ihn nun gelockt, wieder als Pfarrer zu beginnen. Bei den beiden Augsburger Gemeinden, die ihm angeboten wurden, war es, so Kratschmer, „Liebe auf den ersten Blick“.

Sein beruflicher Weg hat ihn nicht direkt ins Priestertum geführt. Aus Lindenberg/Westallgäu stammend, war zunächst die Lebensmittel-Chemie sein Fach, er machte eine Lehre als Laborant in einer großen Käsefabrik. Weil er jedoch merkte, dass er lieber mit Menschen zu tun haben wollte, studierte er - trotz katholischer Prägung - zunächst zwei Semester evangelische Theologie. Schließlich entschied sich Kratschmer doch für den Eintritt ins katholische Priesterseminar und den Priesterberuf.

Eine Menge wird nun auf Pfarrer Michael Kratschmer zukommen: Die größte „Baustelle“ wird - neben der äußerlich sichtbaren Baustelle der Dachsanierung in der Kirche Christkönig - sein, die beiden bisher eigenständigen Pfarrgemeinden zu einer Pfarreiengemeinschaft zusammen zu führen. Die Gemeinde Christkönig zählt aktuell 3608 Katholiken, St. Franziskus 2395 Katholiken. Seit seinen ersten Terminen und Begegnungen in den Gemeinden hat Pfarrer Kratschmer schon einmal wahrgenommen, wie viel Kompetenz in den Gemeinden vorhanden ist. „Auch der Wille zum Gemeinsamen ist da“, so Kratschmer. Das ermutigt ihn. Welche Akzente in der Seelsorge und Gemeindearbeit künftig gesetzt werden sollen, das müsse sich erst entwickeln, so der neue Pfarrer.

Ein bisschen aber schlägt doch durch, wofür sein Herz brennt. Ihm liegt daran, dass Menschen sich in ihrer Gemeinde, in ihrer Kirche, „willkommen und angenommen fühlen“ - auch jene, „die noch nie in einer Kirche waren“. Und dass die Gemeinde zu einem Ort wird, wo Menschen erfahren dürfen, wie sie in ihrem Alltag den Glauben leben und vertiefen können.

Noch von einer ganz anderen Leidenschaft erzählt Kratschmer: Er ist Fußballfan – und das durch und durch. Für welchen Verein sein Herz schlägt, das verrät er nicht. Mit ihm ins Pfarrhaus von Christkönig einziehen werden auch zwei Wellensittiche. Der neue Pfarrer liebt die Natur, geht gerne spazieren und wandern – aber genauso gerne nimmt er einmal in einem Kinosessel Platz.

