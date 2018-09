16:48 Uhr

Die Michaelidult liegt allen am Herzen

Zum 135. Mal findet die Veranstaltung zwischen Vogel- und Jakobertor statt. Die Anwohner sind Einschränkungen und Behinderungen gewohnt. Warum sich kaum einer darüber beschwert.

Von Fridtjof Atterdal

Hu Wei Xing aus Shanghai liebt die Michaelidult. Der, nach eigenen Worten, Erfinder der chinesisch-deutschen Scherenschnittkunst, sitzt mit strahlendem Gesicht im Eingangsbereich der Verkaufsstraße und wartet darauf, dass Oberbürgermeister Kurt Gribl endlich das Startsignal für die 135. Auflage der Herbstdult gibt, und er mit Schere und Papier in Sekundenschnelle die Gesichter der Besucher ausschneiden kann. „Die Dult ist ein besonders schönes Fest“, findet der Chinese, der seit Jahren hier seine Dienste anbietet.

Es ist noch etwas kalt am Samstagvormittag, doch die Sonne strahlt bereits vom Himmel, als Kurt Gribl die Veranstaltung dann freigibt. In seiner Eröffnungsrede hatte der Oberbürgermeister auch den Nachbarn gedankt, die jedes Jahr aufs Neue, ohne Murren, die Dult und die damit verbundenen Einschränkungen mittragen. „Eine solche Rücksichtnahme ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich“, lobte der OB.

Einer, der durch den Betrieb zwischen Jakober- und Vogeltor echte Einbußen hat, ist der Wirt der Gaststätte Kappeneck, Helmut Hengelmann. „Wir haben in der Zeit der Dult und der Aufbauwoche rund ein Drittel weniger Umsatz als sonst“, sagt er. Aufgrund der fehlenden Parkplätze mieden vor allem auswärtige Gäste das Viertel. Beschweren will sich Hengelmann aber trotzdem nicht. „Dafür kommen die Standbetreiber zu mir zum Essen und zum Kartenspielen, das gefällt mir gut und passt gut ins Konzept der Kneipe“, so der Wirt. „So viele Traditionsfeste sterben aus – ich finde es positiv, dass es die Dult hier noch gibt.“

Bei Leder und Trachten Wirkes im Eingangsbereich der Dult, freut man sich eher über die zusätzliche Laufkundschaft. „Wir leben schon immer mit der Dult und finden das schön“, sagt eine Verkäuferin. Die Veranstaltung markiere das Ende der Trachtensaison und damit die ruhigere Zeit im Jahr. „Die Dult gehört zu Augsburg und wir brauchen sie“, so die Verkäuferin.

Auch eine Steuerkanzlei hat ihren Sitz mitten zwischen den Ständen. „Wir können derzeit die Fenster nicht aufmachen, weil es sonst zu laut wird“, sagt die Steuerfachangestellte Nelli Dudnik. Sonst genießt sie es, mitten im Trubel zu arbeiten. „Wir gehen Mittags zum Essen auf die Dult – da sind wir gleich an Ort und Stelle“, freut sie sich. Sie weiß von Nachbarn, die Probleme haben einen Parkplatz zu finden. „Aber wir sind in der Stadtmitte, da muss man mit so etwas immer rechnen“, findet sie.

Auch die meisten Anwohner nehmen es gelassen. Patrick Rommler ist mit seinem BMW gerade in die Tiefgarage gefahren, und musste dabei um flanierende Menschen herumfahren. „Als Anlieger darf ich durchfahren, für mich ist das also gar kein Problem“, sagt er . Auch wenn seiner Ansicht nach auch ein Dult-Termin im Jahr ausreichend wäre, hat er nichts gegen die Veranstaltung. „Wenn man hierher zieht weiß man ja, worauf man sich einlässt“, sagt der Anwohner.

Die Dult, die laut Gribl schon nicht mehr Tradition, sondern bereits schützenswerte Folklore ist, ist für Besucher wie für Marktkaufleute eine besondere Veranstaltung. Anton Lechner, der seit 20 Jahren hier seine Bonbons und Süßwaren anbietet, nennt sie den Mittelpunkt des ganzen Jahres. „Die Leute sind gut drauf, es ist einfach ein schönes Verkaufen“, so der Marktkaufmann. „Wenn jetzt noch das Wetter passt, wird das wieder eine tolle Sache“, ist er sich sicher.

Auf dem Karussell am Vogeltor drehen Mathilde und Henriette ihre Runden. Oma Renate Schier steht am Rand und schaut den beiden Mädchen zu. „Ich war schon selbst als Kind mit meiner Oma auf der Dult – und jetzt bin ich mit meinen Enkel da“, freut sie sich. Die Dult habe ein besonderes Flair, das ihren Charme ausmacht, so die Seniorin. „Ob man etwas braucht oder nicht – jedes Jahr freut man sich aufs Neue darauf.“

Termin Die Michaelidult findet vom 29. September bis zum 7. Oktober täglich von 10 bis 19 Uhr statt. Man findet sie im Bereich der Vogelmauer beziehungsweise der Oberen Jakobermauer.

