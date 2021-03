Die Mitarbeiter der Uniklinik brauchen auch Erholung

Plus Das Corona-Jahr hat bei allen Menschen Spuren hinterlassen, bei Mitarbeitern von Krankenhäusern umso mehr. Deshalb sollte auch die Uniklinik genau hinhören, was sich die Mitarbeiter wünschen.

Seit einem Jahr beherrscht Corona das Leben in Augsburg. Es wird kaum einen Menschen geben, der durch die Pandemie nicht eingeschränkt ist - im Beruf Flexibilität beweist, im Privatleben zurücksteckt. Die Mitarbeiter von Krankenhäusern müssen seit einem Jahr noch viel mehr schultern: Die beiden Corona-Wellen haben dem Krankenhauspersonal viel abverlangt.

Es gab viel Arbeit, erschwerte Bedingungen durch Schutzanzüge und Masken, zahlreiche Überstunden. Weil Mitarbeiter selber an Covid erkrankten, mussten Personalengpässe austariert, Schichten mit wenig Arbeitskräften gemeistert werden. Daneben wurden und werden die Mitarbeiter tagtäglich mit den Folgen von schweren Krankheiten und auch Corona konfrontiert. Das gilt es stets schnell zu verarbeiten, abzustreifen, um für den nächsten Patienten da zu sein.

Die Corona-Pandemie kostet den Mitarbeitern der Uniklinik viel Kraft

Weil das enorm Kraft kostet, sollte auch die Uniklinik bei der Aufarbeitung dieses Ausnahmejahres genau hinhören, was die Mitarbeiter wünschen. Ein finanzieller Ausgleich für die geleistete Mehrarbeit, oder doch lieber mehr Freizeit? Letzteres wird für diejenigen wichtig sein, die ihre Kräfte über alle Maßen strapaziert haben und eine Erholungspause brauchen. Nur so können am Ende alle Mitarbeiter im Krankenhaus wieder ihren bestmöglichen Beitrag leisten und den Alltag stemmen - möglicherweise für wieder erschwerte Bedingungen bei einer dritten Welle.

