vor 30 Min.

Die Neugeburt der Geburtenstation

Nach der Zwangspause läuft der Betrieb wieder. Das Krankenhaus wird viel Geld in moderne Technik investieren – auch um eine Kooperation mit der Augsburger Uniklinik zu ermöglichen. In Aichach keimt neue Hoffnung

Von Ute Krogull

Für viele Mütter ist es eine lang ersehnte Nachricht: Seit Kurzem sind wieder Geburten im Friedberger Krankenhaus möglich, das wegen Mangels an verfügbaren Belegärzten einen Monat lang geschlossen war. Kilian heißt das erste Baby, das dort Anfang des Wonnemonats Mai auf die Welt kam. Ein Sonntagskind, 51 Zentimeter groß, 3040 Gramm schwer. Seine Mutter kommt aus dem wenige Kilometer entfernten Dasing und ist selber eine gebürtige Friedbergerin. Ihr war der Geburtsort ein Herzensanliegen. Bis Ende dieser Woche rechnet die Paartalklinik mit zehn Geburten. Auch operative gynäkologische Eingriffe sind möglich.

Die Paarkliniken sind bei Müttern beliebt

Das Haus ist bei werdenden Müttern – auch aus Augsburg – beliebt. Zwar bietet es nicht die höchste Versorgungsstufe, doch Familien fühlen sich aufgrund der familiären Atmosphäre gut aufgehoben. Nun werden außerdem mehrere Hunderttausend Euro investiert. Wie berichtet streben die Kliniken an der Paar mit ihren Standorten in Aichach – hier wurde die Geburtshilfe im vergangenen Herbst wegen Hebammenmangels trotz Klinikneubaus geschlossen – und Friedberg eine enge Kooperation mit der Augsburger Uniklinik an. So sollen die Geburtenstationen östlich des Lechs langfristig gesichert werden. Dem Landkreis Aichach-Friedberg als Träger der Paarkliniken sei bewusst, dass die Universitätsklinik für eine Zusammenarbeit bestimmte Standards voraussetzt, sagte Landrat Klaus Metzger (CSU) unlängst. Daher wird nun unter anderem eine „Überwachungssoftware“ installiert, mit deren Hilfe ein Arzt von einem Kreißsaal aus mitverfolgen kann, wie sich die Situation im anderen entwickelt. Auch weitere technische Neuerungen sind geplant.

Um die Ausstattung ging es auch beim Besuch einer Delegation aus Augsburg im Kreis Aichach-Friedberg. Ines Lehmann, Sprecherin der Uniklinik, teilt mit, es habe sich um eine erste Vorortbegehung gehandelt, um die Räumlichkeiten, das Team und somit die vorhandenen Möglichkeiten kennenzulernen. „Wir stehen ganz am Anfang einer möglichen Zusammenarbeit. Man kann den Wunsch nach Unterstützung von Seiten des Landkreises gut verstehen, dennoch muss geprüft werden, welche Möglichkeiten für eine qualitativ tragfähige Kooperation gegeben sind“, so Lehmann. Dazu werden noch viele Sitzungen notwendig sein.

Gynäkologe mochte den Hilferuf aus der Heimat nicht überhören

Bislang wurde in Friedberg nach der Zwangspause in außergewöhnlich kurzer Zeit eine rund um die Uhr besetzte Hauptabteilung mit fest angestellten Ärzten aufgebaut; Belegärzte nutzen die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe weiter. Außerdem sind zehn Hebammen im Einsatz. Chefarzt ist Dr. Siegbert Mersdorf. Er ist vielen Friedbergerinnen und dem Krankenhauspersonal bekannt, weil er jahrelang eine Praxis am Ort hatte; auch im Stadtrat ist er Mitglied. Zuletzt war der Gynäkologe in Hof tätig und wollte sich eigentlich in den Ruhestand verabschieden, als ihn der Hilferuf aus seiner Heimatstadt ereilte. Auch wenn Mersdorf momentan nur mit einem kleinen Team von fünf Kollegen tätig ist, betont er: „Wir können alle Frauen aufnehmen, die ihr Kind in Friedberg zur Welt bringen möchten.“ Langfristig soll die Abteilung auf zehn Ärzte inklusive eines Neonatologen anwachsen. Die Stellen sind ausgeschrieben, außerdem sucht man wegen des bundesweit eklatanten Gynäkologenmangels Mediziner über Personalagenturen.

Neue Hoffnung für Aichach

Langfristig soll auch die Geburtshilfe Aichach wieder eröffnen. Im Wittelsbacher Land mit über 130000 Einwohnern herrscht bezüglich des Themas starker gesellschaftlicher und politischer Druck – vor allem im Norden. In Aichach trugen sich 10 0000 Unterstützer bei einer Unterschriftensammlung ein. Nun wurde in der Sparkasse eine Ausstellung mit dem vielsagenden Titel „Geburtshilfe Aichach – Der letzte Aichacher?“ eröffnet. Auf Initiative eines Aktionsbündnisses konnten gebürtige Aichacher sich fotografieren lassen, um sich für „ihre“ Geburtenstation einzusetzen. Viele Mütter aus dem Aichacher Raum weichen derweil nach Friedberg aus. Weil man dort außerdem mit mehr Zulauf von Frauen aus Augsburg rechnet, wird eine Steigerung auf 1000 Geburten im Jahr prognostiziert.

Themen Folgen