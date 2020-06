vor 41 Min.

"Die Partei" will Stadtteil Kriegshaber in "Friedensbringer" umbenennen

Plus Die Satirepartei "Die Partei" will eine Umbenennung des Stadtteils Kriegshaber in "Friedensbringer". Dies sorgt für Diskussionen und eine Erklärung.

Von Stefan Krog

Mit ihrem Antrag, den Stadtteil Kriegshaber in „Friedensbringer“ umzubenennen, hat die Satirepartei „Die Partei“ am Donnerstag für Diskussionen im Augsburger Stadtrat gesorgt. Erwartungsgemäß lehnten die Stadträte gegen die Stimme von „Partei“-Stadträtin Lisa McQueen ab, dass die Verwaltung überhaupt weitere Vorarbeiten macht. AfD-Stadtrat Andreas Jurca bezeichnete den Antrag als „Schmarrn“.

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) sagte in Richtung von McQueen, dass der Name Kriegshaber mitnichten etwas mit Krieg zu tun habe. Der Name lasse sich wohl aus den Worten „Gries“ (frühdeutsch für Kies, Sand) und „Haber“ (Hafer) herleiten, also einem sandigen Haferfeld.

McQueen hatte den Antrag im Zuge der Debatte um den Abriss der Gebäude auf dem Reese-Areal gestellt, das in eben diesem Stadtteil liegt. Eine Bürgerinitiative will diesen Abriss verhindern. Baureferent Gerd Merkle (CSU) hatte neben der Schadstoffbelastung der Gebäude als ein Argument zuletzt angeführt, dass es sich um nicht erhaltenswerte Bauten handle, die aus der NS-Zeit stammen.

Kriegshaber soll aus der Friedensstadt ausgemeindet werden

McQueen sieht den Abriss wie die Bürgerinitiative, die am Mittwoch mit einer Plakataktion vor dem Augsburger Rathaus protestierte, kritisch, weil so Stadtteilgeschichte zerstört werde. Dass die Gebäude aus der NS-Zeit stammen, sei für die Initiative irrelevant. McQueen fordert eine Offenlegung der Schadstoffgutachten durch die Stadt. Diese begründet den Abriss vor allem mit der Belastung der Gebäude. Anstatt der alten Kasernengebäude sollen Neubauwohnungen entstehen. Die Initiative würde auch aus ökologischen Gründen eine Sanierung und Nachnutzung der Gebäude bevorzugen.

McQueen kündigte bereits an, als Nächstes den Antrag zu stellen, Kriegshaber aus der Friedensstadt Augsburg auszugemeinden.

