06:00 Uhr

Die Pizza vom Mannamobil ist unbezahlbar

Die Mitglieder eines Vereins verwöhnen mit ihrem Mannamobil Gäste auf ganz unterschiedlichen Veranstaltungen. Was sie antreibt und warum sie kein Geld nehmen.

Von Andrea Baumann

Christoph Siegel schiebt alle paar Minuten eine Pizza in den Holzofen – und holt dazwischen ein dampfend-duftendes Exemplar heraus. Soll die Pizza vegan nur mit Gemüse und Tomatensoße oder lieber deftig mit Salami, Käse und Peperoni belegt werden oder ist die Flammkuchen-Variante mit Sauerrahm gewünscht? Kein Problem, der Bäcker und sein Team können fast alle kulinarischen Wünsche erfüllen. Dass sie ihre Gäste nicht in einem Restaurant verwöhnen, ist nicht das Ungewöhnlichste.

Mannamobil ist eine umgebaute Ape

Die Küche ist mobil. Wird sie nicht benötigt, steht die Ape in der Garage. Auf dem ungebauten italienischen Kleintransporter mit drei Rädern ist alles zu finden, was man zum Pizzabacken benötigt: Holzofen, Arbeitsfläche, Kühlschrank, Staufläche für die Zutaten, Wasser und Spüle. An diesem Mittag hat Siegel den Ofen direkt vor seinem Haus im Wohnviertel Centerville-Süd in Kriegshaber angeheizt – für die Nachbarn kein ungewöhnlicher Anblick. „Kannst du mir bitte eine Pizza machen?“, fragt eine Frau und steigt mit einem erwartungsvollen Lächeln von ihrem Fahrrad.

Ihr Wunsch wird erfüllt, bezahlen darf sie ihr Mittagessen allerdings nicht. Wie alles, was die kleine Küche verlässt, ist auch diese Pizza „unbezahlbar wie die Liebe Gottes“. So steht es geschrieben auf der Tafel neben der Ape, die den Namen „Mannamobil“ trägt. Als Manna oder auch Himmelsbrot wird in der Bibel die Speise bezeichnet, die den Israeliten auf ihrer 40-jährigen Wanderschaft durch die Wüste als Nahrung diente.

Für Siegel und seine Mitstreiter passt der Name deshalb so gut zu ihrem Projekt, weil sie ihre Mitmenschen über das Essen ansprechen und nachdenklich machen wollen. „Es ist eine Gnade, dass es mir gut geht und dass mir der Glaube geschenkt wurde“, sagt Siegel. Dieses Geschenk wolle er auf außergewöhnliche Weise weitergeben – „ohne missionieren oder bekehren zu wollen“, wie der Protestant betont. Weil der verheiratete Familienvater selbst leidenschaftlich gerne kocht, habe er nach einer Möglichkeit gesucht, sein Hobby mit seiner christlichen Einstellung zu verknüpfen. Und um etwas zu machen „was mir am Herzen liegt“, überzeugte der 47-jährige Ingenieur seine Vorgesetzten, die Arbeitszeit zu reduzieren.

Zehnköpfiges Team backt Pizza und Flammkuchen

Die Vier-Tage-Woche mit freiem Freitag passt perfekt zu seinem kulinarischen Ehrenamt unter dem Dach eines eingetragenen Vereins. Seit rund einem Jahr ist er vor allem an Wochenende mit einem Teil seines rund zehnköpfigen Teams an verschiedenen Standorten in und auch außerhalb Augsburgs unterwegs, um Pizza und Flammkuchen zu backen und zu verteilen. Straßenfeste zählen ebenso dazu wie christliche Veranstaltungen, private Feiern oder einfach spontane Einsätze im Park. Doch egal, ob das Mannamobil bei einer Hochzeit oder einem Gemeindefest zum Einsatz kommt – die Mitarbeiter nehmen von niemanden Geld oder eine sonstige Gegenleistung an.

Mit der Abkehr vom Prinzip des Gebens und Nehmens kommen nicht alle Beschenkten klar. „Die einen freuen sich und nehmen die Pizza, andere wollen unbedingt dafür zahlen und wieder andere meinen, da ist etwas faul“, fasst Siegel die Reaktionen zusammen. Dass er manchmal auf Skepsis stößt, verübelt er niemandem. Umso mehr freut er sich, wenn die Hobby-Pizzabäcker ihr Gegenüber zum Nachdenken anregen konnten.

Das „himmlische“ Manna freilich können auch die Ehrenamtlichen nur mit irdischen Gütern herstellen. Denn die Zutaten, bei denen der Verein auf Qualität achtet, kosten natürlich Geld. „Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden“, erklärt der Vorsitzende. Wie stark er und andere Mitglieder sich hier persönlich einbringen, bleibt sein Geheimnis.

Mannamobil sieht sich nicht als Konkurrenz zum professionellen Catering

Wer das Mannamobil buchen will, kann mit dem Verein in Kontakt treten. Oft kommt die Zusammenarbeit zustande. Denn die meisten Interessenten würden den Gedanken, der dahintersteckt, mittragen, sagt Siegel. Wichtig sind ihm die Hinweise, dass der Verein professionellen Caterern keine Konkurrenz machen will und alle Helfer beim Gesundheitsamt die nötigen Belehrungen in Lebensmittelhygiene absolviert haben. So auch Marnie Paesler, die an diesem Mittag den Pizzateig ausrollt. „Ich will unsere Botschaft verbreiten und bin ein praktisch veranlagter Mensch“, sagt sie und reicht den Rohling zum Belegen an Brigitte Sonnhüter weiter.

Während Christoph Siegel kurz darauf die fertigen Pizza-Stücke verteilt, fällt der Blick der Gäste auf eine Box mit Einwurfschlitz und dem Hinweis „Münzen und Scheine gerollt“. Die Spardose ist für diejenigen bestimmt, die partout bezahlen wollen: Unten kommt das Geld wieder raus, begleitet von ein paar launigen Sätzen und einem kleinen Geschenk.

Infos zum Projekt unter www.mannamobil.net. Wer mitarbeiten oder das Mannamobil buchen möchte, kann sich mit dem Verein unter info@mannamobil.net in Verbindung setzen.

