21.12.2018

Die Plätze sind immer ein Thema

Kameras, Trinker und Diskussionen

Es ist eine Debatte, die immer wieder geführt wird: Wie sicher ist es auf den Plätzen in Augsburg? 2018 stehen gleich drei Plätze im Zentrum der Diskussionen: der Königsplatz, der Helmut-Haller-Platz vor dem Oberhauser Bahnhof und, gegen Ende des Jahres, der Elias-Holl-Platz hinter dem Rathaus. Auf dem Kö betritt die Augsburger Polizei Neuland. Sie installiert eine Videoüberwachung, die fast den ganzen Platz abdeckt. Die Bilder werden live zur Polizei übertragen und sie werden 14 Tage lang gespeichert. Die Polizei erhofft sich davon eine erhöhte Sicherheit auf dem Platz. Hier passieren mit Abstand die meisten sogenannten Rohheitsdelikte im Vergleich zu anderen Plätzen. Unter diesem Oberbegriff fasst die Polizei Taten wie Raub, Körperverletzung und Bedrohung zusammen. Weil Anwohner sich in unserer Zeitung über die Lage am Elias-Holl-Platz beschweren, macht Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) das Thema zu Chefsache. Die Anwohner fühlen sich von den Jugendlichen dort terrorisiert. Sie berichten von Lärm, Schmutz und Bedrohungen. Nun soll es ein Konzept für den Platz geben, auch ein Alkoholverbot wird geprüft. Am Helmut-Haller-Platz gibt es indes einen neuen betreuten Treffpunkt für die Süchtigenszene. (jöh)

Themen Folgen