vor 18 Min.

Die Politik ist Max Weinkamms Leben

Der Augsburger feiert seinen 70. Geburtstag. Von klein auf ist er in die Politik hineingewachsen und hat viele Aufgaben engagiert angepackt.

Von Miriam Zissler

Nur ein bisschen, das gibt es bei Max Weinkamm nicht. Der Politiker setzt sich voller Tatendrang für seine Tätigkeiten und für seine Meinung ein – auch wenn die nicht immer jedem gefällt. An diesem Freitag wird der gebürtige Augsburger 70 Jahre alt. Ans Kürzertreten denkt der CSU-Stadtrat aber noch lange nicht. Im Gegenteil. „Ich mache weiter, so lange ich kann. Ich würde gerne noch eine Periode im Stadtrat sein, vorausgesetzt ich werde aufgestellt und auch gewählt“, sagt er.

Max Weinkamms Vater war sein Vorbild

Die Politik ist nun einmal sein Leben. Dort ist er von klein auf hineingewachsen. Sein Vater war der erste frei gewählte Oberbürgermeister der Stadt nach dem Krieg, war zwei Jahre bayerischer Justizminister und saß für die CSU im Landtag und im Bundestag sowie im Europäischen Parlament. „Er war mein Vorbild“, sagt Weinkamm. Als sein Vater starb, trat er in dem Jahr seines Abiturs am Gymnasium bei St. Stephan mit 19 Jahren in die CSU ein. Zunächst absolvierte er eine Banklehre, bevor er an der Universität Augsburg Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studierte.

Weinkamm bekleidete in seinem Leben viele Ämter und nahm Herausforderungen an. Die größte war für den Hochzoller der Posten des Geschäftsführers des Trägervereins für den 88. Deutschen Katholikentag, der 1984 in München stattfand. „100000 Katholiken reisten an. Von 1982 bis 1984 liefen die Planungen, ein Jahr wurde es anschließend abgewickelt“, erinnert er sich.

Einen Berufs- oder gar einen Lebensplan hat er sich nie überlegt. „Das war alles Zufall“, sagt er. Etwa auch, dass er – als er von 1993 bis 2008 Landesgeschäftsführer des Kolping-Bildungswerkes Landesverband Bayern war, 1999 eine weitere arbeitsintensive Tätigkeit annahm, die ihm bis heute sehr am Herzen liegt.

Damals war er dabei, als die Schwangerenberatung Donum Vitae gegründet wurde. Er wurde nicht nur Vorstandsmitglied, sondern erhielt auch die Aufgabe des Geschäftsführers angetragen. „Dann habe ich eben beide Jobs gemacht und wurde bei Kolping dafür teilweise freigestellt“, erklärt er. Bei der Stiftung von Donum Vitae ist er bis heute als ehrenamtlicher Geschäftsführer aktiv, die Stelle bei Kolping gab er 2008 auf, als er in die Stadtregierung wechselte, wo er das Amt des Sozialreferenten übernahm.

Weinkamm ist vorausschauende Planung wichtig

Viele Beschlüsse wurden in den sechs Jahren gefasst, viele Entscheidungen getroffen. Wichtig ist ihm, dass 2011 der Neubau des Altenheims Lechrain in Lechhausen beschlossen wurde. „Damals wurde ich dafür stark kritisiert. Heute ist das Haus belegt“, betont er. Ihm sei eine vorausschauende Planung wichtig – auch heute müsse man sich wieder die Frage stellen, ob die Kapazitäten in den Altenheimen für die kommenden Jahre ausreichend seien. Er habe die Trendwende eingeleitet, dass die Defizite des Eigenbetriebs Altenhilfe zurückgingen. Weinkamm: „In diesem Jahr gehen die Defizite erstmals auf null, was mich auch für meinen Nachfolger Stefan Kiefer und das ganze Team sehr freut.“

Max Weinkamm hat zwei Kinder und vier Enkel

Seit 2014 ist Weinkamm Stadtrat und bekannt für gezielte Fragen und bissige Kommentare. „Ich kann Ineffizienz nicht ausstehen. Wenn Sitzungen durch unwichtige Redebeiträge verlängert werden, dann nervt mich das.“ Seit er als ehrenamtlicher Stadtrat unterwegs ist, hat er einige Kilos abgenommen, ist viel mit dem Rad unterwegs. „Ich bewege mich jetzt einfach mehr. Vorher hatte ich dafür schlicht keine Zeit.“ Auch seine Familie musste zeitlich zurückstecken, damit er all seinen Aufgaben nachgehen konnte. Max Weinkamm ist seit 1974 mit seiner Frau Lieselotte verheiratet. Sie haben zwei Kinder und vier Enkel.

Weinkamm hat einen Traum: „Im Jahr werden in Deutschland etliche hundert Milliarden Euro vererbt. Wenn davon nur ein Promille in soziale Projekte, wie beispielsweise die Donum-Vitae-Stiftung gesteckt werden würde, dann würde mich das sehr glücklich machen.“

