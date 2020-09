15:30 Uhr

Die Polizei meldet zwei Autoaufbrüche in Lechhausen

Die Polizei rät, keine Wertsachen sichtbar in Fahrzeugen zurück zu lassen.

In Lechhausen haben am Wochenende Unbekannte zwei Autos aufgebrochen. Wie die Täter vorgingen und was die Polizei rät.

Im ersten Fall hat ein Unbekannter im Zeitraum von Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Stätzlinger Straße 12 die Beifahrerscheibe eines geparkten schwarzen Hundyai i40 eingeschlagen. Der Täter stahl daraus ein Mobiltelefon im Wert von etwa 200 Euro. Der Sachschaden an der Seitenscheibe wird ebenfalls auf etwa 200 Euro geschätzt.

Genau in diesem Zeitraum wurde in unmittelbarer Nähe in der Kurt-Schumacher-Straße, Höhe Hausnummer 65, ein abgestellter Lkw, Mercedes Atego, angegangen. Auch hier wurde die rechte Seitenscheibe des Fahrerhauses eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei geht von einem Sachschaden von 200 Euro aus. Zeugen sollen sich unter 0821/323-2310 melden.

Die Polizei rät, keine Wertsachen sichtbar in Fahrzeugen zurückzulassen. Oft würden Täter erst zuschlagen, wenn sie die Beute von außen sehen können. Weitere Tipps gibt die Polizei online – hier geht's zur Seite. (ina)

