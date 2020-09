Die Probleme mit den Augsburger Stadttauben sind hausgemacht

Plus Im Schleifenstraßen-Tunnel muss die Stadt jetzt viel Geld für die Abwehr von Tauben ausgeben. Generell gilt: Vorbeugen hilft und spart Geld.

500.000 Euro - das ist viel Geld, um die massiven Probleme mit Tauben im Augsburger Schleifenstraßen-Tunnel besser in den Griff zu bekommen. Es ist teures Lehrgeld, denn Anfang der 2000er-Jahre ist es versäumt worden, das damals neue Tunnelbauwerk von Anfang an taubensicher zu machen. Die Verantwortlichen hatten den drohenden Schlamassel offenkundig nicht auf der Rechnung.

Ähnlichen Ärger mit der unkontrollierten Vermehrung von Stadttauben gibt es aber auch heute in anderen, neueren Gebäuden, etwa wenn Firmen größere Hallen längerfristig offen stehen lassen, oder wenn Privatleute auf ihren Balkonen Nischen haben, die sich als Brutplätze anbieten. Viel Ärger gibt es auch mit verschmutzten Solaranlagen auf Dächern, wenn sie nicht rechtzeitig vor brütenden Tauben gesichert wurden.

Warum die betreuten Taubenschläge in Augsburg nicht ausreichen

In solchen Fällen sind die Probleme allerdings hausgemacht. Stadttauben sind letztendlich verwilderte Haustiere, die früher von Menschen gezüchtet und dann ihrem Schicksal überlassen wurden. In der freien Natur finden sie kaum artgerechtes Futter, deshalb bleiben sie innerhalb der Siedlungen. In Augsburg setzt man seit 1997 auf ein Modell mit betreuten Taubenschlägen und Geburtenkontrolle. Es hat sich im Großen und Ganzen besser bewährt als andere Methoden und ist zum Vorbild für etliche Städte im In- und Ausland geworden. Trotzdem reichen die bislang zwölf Schläge in Augsburg nicht aus, um alle Probleme zu lösen. Die Stadt kann aber auch nicht ständig weitere neue Quartiere finanzieren. Hier wären nachbarschaftliche Lösungen gefragt - von engagierten Bürgern, die mit dem Tierschutzverein zusammenarbeiten wollen.

