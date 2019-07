04.07.2019

Die Radlnacht führt die Teilnehmer durch Lechhausen

Lastenradrennen, Stadtradeln und Infos in der Radl-Zentrale am Königsplatz gibt es bei der Radlwoche

Von Lisa Gilz

Zum zweiten Mal veranstaltet die Stadt eine Radlwoche. Das Projekt soll auf das Potenzial des Fahrrads im Alltag aufmerksam machen und Leute anspornen, wieder auf den Drahtesel zu steigen. Dabei liegt der Fokus dieses Jahr ganz besonders auf dem Miteinander im Verkehr und der Nachhaltigkeit des Rads. Eines sollte noch beachtet werden: Den Helm nicht vergessen.

Die Radlwoche startet am Samstag, 6. Juli , mit dem Lastenradrennen „Flying Elephant Race“ um 10 Uhr in der Hallstraße. Das Zentrum bildet die Radl-Zentrale am Königsplatz, dort gibt es wie 2018 den Pumptrack im Kö-Park und auch ein alkoholfreies Radler zur Erfrischung. Allgemein gibt es mehr als 30 Programmpunkte, unter anderem Bikepolo, einen Lastenrad-Workshop oder die Versteigerung von Fundrädern.

lRadlnacht Höhepunkt und Abschluss der Woche bildet die vierte Augsburger Radlnacht am Samstag, 13. Juli. Um 21 Uhr startet der Fahrradkorso in der Maximilianstraße. Diesmal führt die Tour durch Lechhausen. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht notwendig. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden einige Straßen in Lechhausen gesperrt und die Strecke geräumt. Für Anwohner werden Ersatzparkplätze bereitgestellt. Die Tram fährt wie gewohnt, nur die Busse werden umgeleitet.

Gestartet hat der Wettbewerb mit 83 Kommunen. Heute reicht das Projekt europaweit und mehr als 1000 Kommunen treten im Kampf um die meistgesammelten Fahrradkilometer an. AnmeldenkönnensichTeams von mindestens drei Leuten im Internet unter: www.augsburg.de/radlwoche. Innerhalb der Augsburger Teams werden diejenigen gekürt und prämiert, die das meiste CO2 einsparen konnten. Teilnehmen können Augsburger Bürger, Menschen, die in Augsburg arbeiten oder hier in einem Verein Mitglied sind.

Das Motto für den Juli beschäftigt sich mit dem Respekt, den Verkehrsteilnehmer einander entgegenbringen. Der Autofahrer hält den vorgeschriebenen Abstand zum Rad nicht ein, oder die drei Autolängen zum nächsten Auto. Radfahrer fahren über rote Ampeln und bedrängen Fußgänger. Zwischen dem 6. und 20. Juli führt die Stadt eine Umfrage zu dem Thema durch. Interessierte können entweder online oder bei der Radl-Zentrale am Kö daran teilnehmen.

Mehr Informationen unter:

www.augsburg.de/radlwoche

