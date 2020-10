Die Rockerszene in Augsburg ist relativ ruhig – und das ist ein Segen

Plus In anderen Städten gibt es blutigen Streit unter Rockern, in Augsburg war die Lage zuletzt unauffällig. Die Polizei sollte die Szene dennoch im Blick behalten.

Die Rockerszene in Augsburg spielt für die Kriminalität in der Stadt kaum eine Rolle, und das ist ein Segen. Denn wo Gruppierungen wie die Hells Angels oder die Bandidos in krumme Geschäfte und blutige Streitigkeiten involviert sind, geht es oft nicht um kleine Vergehen, sondern um schwerste Kriminalität. Um Menschenhandel und Zwangsprostitution, um Gewaltdelikte und illegale Waffengeschäfte. Ohnehin ist Augsburg eine vergleichsweise sichere Stadt, die etwa schwerwiegende Probleme mit kriminellen Organisationen und Clans nicht in der Form hat, wie sie in anderen Städten existieren.

Wenn man von der "Rockerszene" im Zusammenhang mit Kriminalität spricht, verbietet es sich, die vielen friedlichen Klubs miteinzubeziehen, in denen es ausschließlich ums Motorradfahren geht, und die ein manchmal auch nur loser Zusammenschluss von Menschen sind, die ein gemeinsames Hobby verbindet, nicht kriminelle Energie. Es ist niemandem damit geholfen, die ganze Subkultur der Motorradklubs unter einen Generalverdacht zu stellen. Zumal wenn, wie in Augsburg, lokale Ortsgruppen auch berüchtigter Gruppierungen seit Jahren unauffällig sind.

Kaum Probleme mit Rockern - strenger Kurs der Augsburger Polizei

Es ist dennoch richtig, dass die Polizei die Szene der "Outlaw Motorcycle Gangs" in der Region im Blick behält, das zeigen nicht nur die jüngsten Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder von United Tribuns in der Stadt. Im nicht allzu weit entfernten Ulm gab es Jahre lang blutige Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedern der Klubs, die im Nachtleben und im Rotlichtmilieu mitmischen, 2014 wurde ein Mitglied der Rockerbande Rock Machine wegen Totschlags verurteilt. Dass derartig blutige Konflikte unter Rockern in Augsburg in den vergangenen Jahren nicht stattfanden, ist vielleicht eine Sache des Glücks gewesen, womöglich hat aber auch der strenge Kurs der Polizei gegen Rockergruppen seinen Teil dazu beigetragen.

