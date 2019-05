vor 54 Min.

Die SPD setzt auf den OB-Kandidaten Dirk Wurm

Dirk Wurm ist OB-Kandidat der Augsburger SPD. Das haben Vorstandsmitglieder noch vor der Jahreshauptversammlung bestätigt.

Von Michael Hörmann

Anfang der Woche berichtete unsere Redaktion, dass die Augsburger SPD ihren Oberbürgermeister-Kandidaten gefunden habe : Es ist Dirk Wurm, Ordnungs- und Sportreferent der Stadt Augsburg. Die offizielle Bestätigung blieb aus, da am Donnerstagabend die Jahreshauptversammlung der Augsburger SPD im Neuen Hubertushof in der Firnhaberau stattfand. Zuvor wurden die Vorstandsmitglieder über das Ergebnis der Kandidatensuche informiert. Noch vor Beginn der Jahreshauptversammlung bestätigten SPD-Vertreter, dass die interne Wahl auf Dirk Wurm gefallen sei.

Er soll bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 für die SPD antreten. Zuvor muss er allerdings noch offiziell als Kandidat nominiert werden. Denkbar wäre daher, dass es noch einen Gegenkandidaten geben könnte. Dem Vernehmen nach ist dieses Szenario allerdings sehr unwahrscheinlich. Die SPD hatte eigens eine Findungskommission beauftragt, den passenden Kandidaten auszuwählen. Bei der Jahreshauptversammlung, die um 19 Uhr beginnt, sollten die Augsburger SPD-Vorsitzende Ulrike Bahr und Fraktionschef Florian Freund über das Vorgehen in den zurückliegenden Wochen informieren, war zu erfahren.

Wurm ist seit Mai 2014 Ordnungs- und Sportreferent in Augsburg

Auch Freund waren Chancen eingeräumt worden, für die SPD als OB-Kandidat anzutreten. Dass nun die Wahl auf Wurm fiel, überrascht politische Beobachter nicht. Seit Mai 2014 arbeitet der dreifache Familienvater als Ordnungs- und Sportreferent. Er ist neben Stefan Kiefer (Soziales) der zweite SPD-Referent in der Stadtregierung von CSU, SPD und Grünen. Die Abläufe in der Stadtverwaltung waren Wurm zum Zeitpunkt seines Einstiegs als Referent geläufig. Zuvor war er als Geschäftsführer der SPD-Stadtratsfraktion tätig.

Wurm ist in Augsburg geboren. Der 39-Jährige ist Diplom-Politologe, das Studium hat er erfolgreich in Berlin absolviert. Wurm lebt mit seiner Familie in Pfersee. Zur Familie gehören Ehefrau Tatjana sowie die Söhne Jannis (7), Julian (5) und Finn (2).

