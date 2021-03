Die Schulöffnung vor Ostern war ein Fehler

Plus Gebracht haben die zwei Wochen Wechselunterricht wohl kaum einem Schüler etwas. Vorschnell zu öffnen, das ist die Lektion, bringt eher noch mehr Verzögerungen.

Dass Unterrichtskonzepte an die momentane Infektionslage angepasst werden, ist sinnvoll. Andernfalls wären Schulen im Dauer-Heimunterricht. Doch die Öffnung der Schulen für den flächendeckenden Wechselunterricht vor eineinhalb Wochen durch die Staatsregierung war unsinnig. Das zeigt sich auch in Augsburg. Für Schüler und Lehrer bedeutet das: Nach monatelangem Homeschooling via Computer, das sich ganz gut eingespielt hatte, gab es ein kurzes Intermezzo mit Wechselunterricht, das nach den Osterferien vermutlich wieder durch Heimunterricht abgelöst wird.

Corona: Lage an Augsburger Schulen

Denn die Inzidenzzahlen werden in zwei Wochen vermutlich nicht unter 100 liegen, sondern eher höher als jetzt sein, weil ein Lockdown nur langsam wirkt. Diese zwei Wochen in der Schule haben wohl den wenigsten Schülern etwas gebracht. Dass die versprochenen Tests für Schüler erst nach den Osterferien vorliegen werden, passt ins allgemeine Bild.

Mit Geduld kommt man manchmal schneller ans Ziel

Allein beim Staat ist die Schuld aber nicht zu suchen. Die Schulöffnungen gab es auch, weil der Druck aus Teilen der Bevölkerung immer größer wurde, teils aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Gleichwohl gab es genug Warnungen vor der genau jetzt eingetretenen Entwicklung. Gewonnen hat am Ende niemand durch die Schulöffnungen. Bei der nächsten Öffnungsdiskussion sollte man die jetzt gemachten Erfahrungen nicht vergessen. Manchmal kommt man mit etwas mehr Geduld schneller ans Ziel. Am Satz „Wir müssen mit dem Virus leben lernen“ ist etwas Wahres dran. Damit sollte man aber warten, bis alle ein Impfangebot erhalten haben. Dann lebt es sich deutlich gefahrloser mit dem Virus.

