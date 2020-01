16:25 Uhr

Die Schwaben rüsten in der Bayernliga auf

Jürgen Reitmeier (rechts) würde am liebsten mit Trainer Halil Altintop auch in die neue Saison gehen.

Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier will einen Sportlichen Leiter installieren und verhandelt mit einem ehemaligen FCA-Spieler. Am wichtigsten ist für ihn aber die Unterschrift von Halil Altintop

Von Herbert Schmoll

Am 27. Januar bittet beim TSV Schwaben Augsburg Trainer Halil Altintop zum ersten Training nach der Winterpause. Für die abstiegsgefährdeten Kicker des Bayernligisten beginnt an diesem Tag das Unternehmen Klassenerhalt. Doch hinter den Kulissen ist es bei den „Violetten“ schon seit einigen Wochen mit der Ruhe vorbei, die Verantwortlichen des Traditionsklubs um Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier planen nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft des Vereins. Und da hat Reitmeier, der seit fünf Jahren bei den Schwaben die Richtung vorgibt und die Mannschaft von der Bezirksliga in die Bayernliga führte, auf personellem Gebiet interessante Neuigkeiten parat.

Roman Plesche, seit beinahe vier Jahren Sportlicher Leiter beim souveränen Tabellenführer der Bayernliga Süd FC Pipinsried, wird spätestens zu Beginn der neuen Spielzeit in selbiger Funktion zum TSV Schwaben wechseln. „Das stimmt“, bestätigte Reitmeier die seit einigen Wochen in der Szene kursierenden Gerüchte.

Gut möglich, dass der aus Sulzberg im Allgäu stammende Plesche schon früher an die Stauffenbergstraße kommt. Nämlich dann, wenn sich Plesche mit den Pipinsriedern über ein früheres Ende der Zusammenarbeit im Dachauer Hinterland einigen kann.

Dass die Schwaben über die Saison hinaus in der Bayernliga kickenmöchten und darüber hinaus durchaus höhere Ziele anpeilen wollen, sieht man auch daran, dass sie in den nächsten Wochen ihr Team weiter verstärken möchten.

So bestätigt Reitmeier, dass es Kontakte zu Bastian Kurz gibt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselte im vergangenen Sommer von der U23 des FC Augsburg zum Südwest Regionalligisten Offenbacher Kickers, kam beim ehemaligen Bundesligisten allerdings in der Vorrunde nur auf sechs Einsätze. Reitmeier will in diesem Fall Nägel mit Köpfen machen. „Wenn wir mit Offenbach klarkommen, wird Bastian Kurz künftig bei uns spielen“.

Ganz oben auf der Agenda steht beim Schwaben-Fußballboss auch die Vertragsverlängerung mit seinem Trainer, dem ehemaligen Bundesliga-Profi Halil Altintop. Reitmeier: „Ich hoffe, dass Halil Altintop auch über diese Saison hinaus bei uns bleiben wird“. Der TSV Schwaben hat einiges vor.

