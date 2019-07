vor 35 Min.

Die Sommernächte sind für Augsburg ein Glück

Andere Städte feiern vor allem die Vergangenheit, Augsburg dagegen das vielfältige Hier und Jetzt. Das Geld für die Sommernächte ist gut angelegt

Von Jörg Heinzle

In der Innenstadt erinnert nichts mehr daran, dass hier vor einer Woche zehntausende Menschen weitgehend friedlich zusammen gefeiert haben. Alles ist in Rekordtempo wieder abgebaut worden. Aber ein Gefühl bleibt. Das Gefühl einer Stadt, in der die Menschen – entgegen aller Vorurteile vom angeblichen grantigen Augsburger – es verstehen, zu feiern und zu genießen. Die Sommernächte waren für Augsburg ein Sommermärchen. Das Bild von Augsburg als nördlichster Stadt Italiens scheint abgegriffen – und doch scheint es sich angesichts der entspannten, fröhlichen Stimmung bei dem dreitägigen Fest fast aufzudrängen.

100.000 Euro für Augsburger Sommernächte

Mit rund 100000 Euro finanziert die Stadt dieses Fest. Das ist gut angelegtes Geld. In so gutem Licht präsentiert sich die Innenstadt sonst selten, allenfalls noch während des Christkindlesmarktes. Das Fest öffnet den Augsburgern die Augen, in welch prächtiger Stadt sie leben. Die Maximilianstraße verkommt dabei keineswegs, wie von manchem Kritiker bemängelt, zu einer „Fress- und Saufmeile“. Im Gegenteil: Allerorten gibt es Auftritte von Künstlern, viele davon aus der Region. Sie haben damit eine Bühne, die ihnen sonst selten oder nie geboten wird. Das Eröffnungskonzert der Augsburger Philharmoniker spielt ohnehin noch einmal in einer ganz anderen Klasse. Die Augsburger lauschten andächtig – und spendeten zu Recht begeisterten Applaus.

Natürlich wird auf den Sommernächten gegessen und getrunken. Die Auswahl ist enorm. Und das wissen die Besucher auch zu schätzen. Wieso sollte man das auch kritisieren? Bei welchem Fest geht es denn nicht darum, dass gegessen und getrunken wird? Auch im Theater stürzen sich in der Pause viele schnell auf Häppchen und Sekt. Daran ist auch nichts auszusetzen. Zumal es nach Einschätzung der Polizei keine größeren Probleme mit Betrunkenen gab. Das ist, angesichts der enormen Zahl an Besuchern, nicht selbstverständlich.

Sommernächte haben sich etabliert

Mit ihrer vierten Auflage haben sich die Sommernächte als großes Stadtfest etabliert. Andere Städte haben historische Feste mit einer langen Tradition. Die Landshuter Hochzeit etwa, das Tänzelfest in Kaufbeuren oder das Ruethenfest in Landsberg. In Augsburg gibt es das nicht. Das Historischen Bürgerfest und das Wertachbrucker Thorfest hatten Atmosphäre und waren gut besucht – doch es war nie so, dass sich die Stadtgesellschaft damit wirklich identifizierte. Es blieb letztlich bei einer kleineren Gruppe an Aktiven, die die Feste auf die Beine stelle. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum sich die Veranstalter seit Jahren schwertun mit der Organisation und die Zukunft der historischen Feste derzeit unklar ist.

Natürlich wäre es schade, wenn es die historischen Feste nicht mehr geben würde. Die Frage ist aber, ob es die Aufgabe der Stadt ist, die Feste zu retten und als Veranstalterin einzuspringen. Die CSU-Stadtratsfraktion fordert, es solle „ein neuer Festzyklus im Kontext von kulturhistorisch bedeutenden Daten der Augsburger Geschichte aufgesetzt werden“. Der erste Termin könnte bereits im Jahr 2021 sein. Das Stadtmarketing, das bereits die Sommernächte veranstaltet, soll nach dem Willen der CSU eingebunden werden. Ist das sinnvoll? Über einen Zuschuss für die historischen Vereine kann man sicher diskutieren. Auch sie haben Unterstützung verdient. Vielleicht ist es auch sinnvoll, nicht mehr jährlich historische Feste abzuhalten, sondern immer im Abstand einiger Jahre. Auch die Friedberger Zeit zieht einen Teil ihres Reizes daraus, dass es sie nur alle drei Jahre gibt.

Das Stadtmarketing sollte sich aber lieber auf die Sommernächte konzentrieren und sich nicht verzetteln. Die Sommernächte feiern nicht die Vergangenheit, dafür aber das Hier und Jetzt in seiner ganzen Vielfalt. Vielleicht passt das sogar besser zu einer Stadt, die sich immer wieder massiv gewandelt hat. Wer weiß. Und das wird von vielen Augsburgern sehr gerne angenommen.

