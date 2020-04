Die Sorgen der Schüler ernst nehmen

Für Schüler ist es während der Corona-Krise besonders schwierig. Ihre Abschlussprüfungen schreiben sie unter erschwerten Bedingungen.

An den Augsburger Schulen wird derzeit geplant, umgeräumt, gebrieft, konferiert. Nur wenige Tage bleiben den Schulen noch, um einen krisenfesten Stundenplan zu präsentieren, wenn am Montag die Abschlussklassen in den Schulverbund zurückkehren. Wie werden die Schüler verteilt, damit sich im Gebäude keine Grüppchen bilden? Erfolgt der Unterricht im Schichtprinzip? Und was ist mit den jüngeren Schülern, die noch zu Hause unterrichtet werden? Fragen über Fragen, für deren Antwort den Schulen nur noch wenig Zeit bleibt.

Verunsicherung der Schüler ist nachvollziehbar

Zugleich wächst die Verunsicherung bei den Schülern, in die Klassengemeinschaft zurückzukehren, während es in der Öffentlichkeit weiterhin nur erlaubt ist, sich mit mehr als einer Person außerhalb des Haushalts zu treffen. Verunsicherung in einer Zeit, in der Jugendliche umso mehr Stabilität und Sicherheit bräuchten, um sich in Ruhe auf die Prüfungen zu konzentrieren. Algebra, Gedichtanalyse, Übersetzungen – auch ohne Coronakrise kommt manch Schüler dabei ins Schwitzen.

Besonders in der Prüfungszeit sind persönlicher Austausch und Lerngruppen wichtig, aber momentan unmöglich. Umso mehr müssen Schulen die Sorgen der Jugendlichen ernst nehmen und auf individuelle Probleme reagieren und Schwächere unterstützen. Stellt es schon viele Erwachsene vor eine Herausforderung, im Homeoffice ihre Arbeit so gewissenhaft zu erledigen wie sonst im Büro – umgeben von Kollegen – lässt es sich leicht erahnen, wie es Schülern in der Zeit ergehen mag. In ihren Zimmern, alleine.

Lesen Sie dazu den Artikel: Schulen bereiten sich auf Schüler vor

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen