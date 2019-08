vor 21 Min.

Die Stadt Augsburg errichtet ein zweites Rechenzentrum

Das stadteigene Rechenzentrum befindet sich im Verwaltungszentrum an der Blauen Kappe. Warum jetzt eine zweite Einrichtung für einen sechsstelligen Betrag errichtet wird.

Von Michael Hörmann

Nahezu alle Arbeitsabläufe bei der Stadtverwaltung laufen längst auf elektronischem Weg. Jede Menge Daten sind im Umlauf. Aktenordner, in denen Papier abgeheftet ist, gibt es aber nach wie vor in den Amtsstuben. Dennoch: Die Digitalisierung hält immer mehr Einzug bei der Stadt Augsburg. Wie aber steht es um die Datensicherheit und Datenverfügbarkeit?

Der Weg führt hier ins Verwaltungszentrum an der Blauen Kappe in der Nähe des Eisstadions. Im vierten Stock des Gebäudekomplexes befindet sich das stadteigene Rechenzentrum. Es ist ein Bereich, in den man nicht so ohne Weiteres hineingelangt. Die Zugangstür für die insgesamt 60 Quadratmeter große Fläche ist stets verschlossen. Nur mit einem Zahlencode, der einzugeben ist, gelangt der Besucher hinein. Zu sehen sind im klimatisierten Raum große Server, also Rechner.

Vereinfacht gesagt, werden in diesem Rechenzentrum sämtliche Daten gesammelt. „Wir müssen aber auf die zukünftigen Anforderungen an die zentrale und damit auch kritische IT-Infrastruktur reagieren“, sagt Stadtdirektor Frank Pintsch. Er ist unter anderem zuständig für den Digitalisierungsprozess. Unterstützung kommt von Amtsleiter Wolfgang Meßmer und Christof Neumann, dem Leiter der Informationstechnik. Das Trio steht quasi für die IT-Sicherheit bei der Stadt.

Es gibt bereits einen zweiten Standort

Dass das Rechenzentrum im Verwaltungszentrum allein nicht mehr ausreicht, ist den Fachleuten bewusst. „Unser Datenbestand wird bereits jetzt täglich an einen zweiten Standort gespiegelt“, sagt Neumann. So seien Datenverluste weitestgehend ausgeschlossen und könnten zumindest für den jeweiligen Vortag rekonstruiert werden. Die Stadt bedient sich dabei der Unterstützung der Firma M-Net. Allerdings geht es bislang nur um die zusätzliche Absicherung von Daten. Eigene Rechner stehen im angemieteten Gebäude nicht nur Verfügung. Die „Technik“ selbst gibt es ausschließlich an der Blauen Kappe.

Stadtdirektor Pintsch will die Dinge nicht dramatisieren, sagt aber auch: „Ein Wegfall dieses Rechenzentrums würde einen sehr langen Komplettausfall der Serverinfrastruktur der Stadtverwaltung nach sich ziehen.“ Auch wenn dies nicht sehr wahrscheinlich ist, sei doch bei Eintritt dieses Falls mit erheblichen Problemen zu rechnen, „da die ganze Stadtverwaltung in zunehmendem Maße auf IT-Dienstleistungen angewiesen ist“.

200.000 Euro werden investiert

Daher errichtet die Stadt ein zweites Rechenzentrum, das sich an den jetzigen Vorgaben orientiert. 200.000 Euro werden investiert. Standort ist das neue städtische Verwaltungsgebäude an der Grottenau, das künftig städtische Dienststellen beherbergt. Nach Stand der Dinge könnte dieses Rechenzentrum Mitte 2020 den Betrieb aufnehmen. Zwei stadteigene Rechenzentren sorgten für eine deutlich bessere Absicherung von Daten, sagt Meßmer.

Das neue Rechenzentrum wird während seiner Anfangszeit allerdings als Ersatz für den Standort an der Blauen Kappe dienen. Das mehrstöckige Verwaltungszentrum wird umfangreich saniert. Die Arbeiten beinhalten auch die Fassade. „Die vorübergehende Stilllegung stellt sicher, dass für den IT-Betrieb mit keinen Einschränkungen durch die Fassadensanierung zu rechnen ist“, sagt Pintsch. Außerdem könnten die empfindlichen IT-Systeme so effektiver vor Staub und Erschütterungen geschützt werden.

