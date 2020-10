11:30 Uhr

Die Stadt Augsburg gründet einen Digitalrat: Wer sitzt in dem Gremium?

Politik und Verwaltung in Augsburg werden künftig von einem Digitalrat beraten.

Die Stadt Augsburg bekommt einen Digitalrat. OB Eva Weber hatte solch einen Rat bereits im Wahlkampf unter CSU-Flagge ins Leben gerufen.

Von Stefan Krog

Politik und Verwaltung in Augsburg werden künftig von einem Digitalrat beraten. Der Stadtrat beschloss die Gründung eines Expertengremiums, in dem Unternehmer, Wissenschaftler, Arbeitnehmer- und Verbandsvertreter sowie Stadträte sitzen sollen. Der Rat soll Empfehlungen zu Themen wie Smart City, Open Data oder Innovation geben. Die Gründung des Gremiums war ein Wahlkampfversprechen von Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Sie rief bereits im vergangenen Jahr ein Gremium unter Flagge der CSU ins Leben, in dem neben Unternehmern auch Hochschulpräsident Professor Gordon Rohrmair und IG-Metall-Chef Michael Leppek saßen.

Noch ist nicht entschieden, wer in dem Rat in Augsburg sitzen wird

Über die Besetzung des städtischen Gremiums ist noch nicht entschieden, allerdings dürfte beabsichtigt sein, den Digitalrat in bisheriger Besetzung zumindest in Teilen unter städtischer Trägerschaft weiterzuführen. Über die Besetzung wird der Stadtrat noch gesondert befinden. Der ehemalige Stadtrat Oliver Nowak (Polit WG) fordert, dass bei der Besetzung auch zivilgesellschaftliche Organisationen berücksichtigt werden sollten. Die Auswirkungen der Digitalisierung seien nicht allein auf Wirtschaft und Interessenverbände beschränkt.

