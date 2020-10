vor 33 Min.

Die Stadt Augsburg saniert mehrere Radwege im Stadtwald

Wegen anstehender Bauarbeiten werden mehrere Geh- und Radwege im Augsburger Stadtwald gesperrt. Betroffen sind Ilsungstraße, Spickelstraße und Siebenbrunner Straße.

Die Geh- und Radwege im Stadtwald sind in die Jahre gekommen. Teilweise sind Schlaglöcher und bei Regen große Pfützen vorhanden. Das Tiefbauamt der Stadt Augsburg wird daher in der Zeit von Montag, 12. Oktober, bis voraussichtlich Ende des Monats auf Abschnitten der Ilsungstraße, der Spickelstraße und der Siebenbrunner Straße die Fahrbahndecken erneuern. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.

Wichtige Verkehrsachsen durch den Siebentischwald

Es handelt sich bei diesen asphaltierten Wegen um ehemalige Straßen, die zu Fuß- und Radwegen umgewidmet wurden. Die Wege stellen für den Radverkehr wichtige Verbindungen in und durch den Siebentischwald dar und werden ganzjährig intensiv genutzt. Da die Wege durch landschaftlich wertvolle Bereiche und Trinkwasserschutzgebiete verlaufen, ergreift das Tiefbauamt während der Baumaßnahme umfangreiche Schutzmaßnahmen. Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Radwege gehören zum Augsburger Projekt Fahrradstadt

Die zur Erneuerung festgelegten Radwege gehören zur Netzplanung des Projekts Fahrradstadt. Die Wege werden in ihrer Breite nicht verändert, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Verhinderung von Stürzen erfolge am Fahrbahnrand eine Anpassung der Bankettbereiche, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt hat Informationen zum Projekt Fahrradstadt online auf dieser Seite gebündelt.

Die Bauarbeiten werden im Rahmen der Kommunalrichtlinie durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Die Abschnitte Spickelstraße und Siebenbrunner Straße, über die überörtliche Radrouten auch aus dem Bayernnetz für Radler wie die „Romantische Straße“ führen, sollen außerdem auch vom Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg (EVA) gefördert werden. (AZ)

