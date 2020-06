vor 54 Min.

Die Stadt Augsburg sperrt den Fußweg am Wertachdamm

Plus Der Damm entlang der Wertach zwischen B17 und Localbahnbrücke war bei Spaziergängern beliebt. Das rief Grundstücksbesitzer auf den Plan. Nun ist er gesperrt.

Von Leonhard Pitz

Beim Joggen an der Wertach einen kleinen Aufstieg wagen und ein Stück direkt auf dem Damm laufen – das geht jetzt nicht mehr. In Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt hat die Stadt den Damm zwischen B17 und Localbahnbrücke abgesperrt. Begründet wird die Sperrung mit Naturschutz und Anliegen der Grundstücksbesitzer. Doch das kann nicht jeder nachvollziehen, auch in Schreiben an unsere Redaktion haben sich bereits Bürger beschwert.

Manfred Gerstmayer hat die Verbotsschilder vor ein paar Tagen entdeckt. Er geht an der Stelle gerne mit seinem Hund Gassi. Ihn stören die „massiven“ Verbotsschilder. „Seit zig Jahren kann man da oben gehen und jetzt ist plötzlich ohne Begründung alles mit Schildern zugepflastert“, ärgert sich Gerstmayer. Doch während die Sperrung tatsächlich plötzlich kommt, liegt die Ursache weiter zurück.

Auf dem Wertachdamm ist seit 2015 kein öffentlicher Verkehr erlaubt

Wie Maximilian Hartmann vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth mitteilt, ist auf dem Damm bereits seit der Fertigstellung 2015 grundsätzlich kein öffentlicher Verkehr erlaubt. Das sei eine Auflage aus dem Planfeststellungsbeschluss, so Hartmann. Dieser Beschluss gehe neben dem Aspekt des Schutzes der Deichkrone auch auf Beschwerden der angrenzenden Grundstücksbesitzer zurück. Sie hätten sich beklagt, dass man von der erhöhten Position in ihre Gärten sehen könne.

„Eigentlich sollten die querliegenden Baumstämme verhindern, dass auf der Deichkrone Menschen entlang gehen“, erklärt Hartmann. Ein Vorhaben, das so nicht funktioniert habe. „Mittlerweile findet oben so viel Verkehr statt, dass es den Deich beschädigt, Böschungen sind heruntergetreten“, schildert Hartmann. Zudem habe der dort entstandene Trampelpfad den Anschein erweckt, dass man oben auf dem Deich laufen dürfe.

Die Stadt Augsburg reagiert auf Beschwerden der Anwohner

Dennoch bleibt die Frage, warum die Stadt erst jetzt, fünf Jahre nach der Fertigstellung, reagierte. Wie das Tiefbauamt mitteilt, waren dafür Beschwerden von Anwohnern ausschlaggebend. „Es ist richtig, dass das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und das Tiefbauamt von Anwohnern auf das Fehlen der Verbotsschilder aufmerksam gemacht wurden“, sagt Augsburgs Baureferent Gerd Merkle. „Gerade bei gutem Wetter herrschte ein reger Erholungsverkehr auf der Deichkrone. Dies musste schnellstmöglich unterbunden werden“, begründet Merkle die nun erfolgte Sperrung.

Dieses Argument kann Manfred Gerstmayer nicht nachvollziehen. „Wenn ich die Deichkrone überquere, um direkt an der Wertach zu gehen – und das darf ich ja noch –kann ich ja auch in die Gärten einsehen.“ Er kritisiert auch die Art und Weise der Sperrung. „Das ist doch auch nicht der Sinn eines Naherholungsgebiets“, sagt er und weist auf das viele Material hin, das nun für die Absperrung angebracht worden sei. Er hätte sich von der Stadt Augsburg gewünscht, dass man Spaziergänger und Jogger anders auf die Wege rechts und links des Deiches leite.

