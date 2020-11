vor 17 Min.

Die Stadt Augsburg stellt ihr Corona-Management um

Plus In der Stadtverwaltung werden die Stadtdirektoren stärker in die Corona-Koordinierung eingebunden. Das sei keine Entmachtung von Gesundheitsreferent Erben (Grüne), so die Stadt.

Von Stefan Krog

Weil die Aufgaben der Verwaltung in der Corona-Krise deutlich angewachsen sind, hat die Stadt die Arbeit auf mehr Schultern verteilt. Unter anderem werden die Stadtdirektoren Bernhard Maurmeir und Thomas Schmidt-Tancredi stärker eingebunden. Schmidt-Tancredi, der als Stadtdirektor im OB-Referat angesiedelt ist, ist etwa für die Koordinierung von Maßnahmen mit der Regierung von Schwaben als Behörde des Freistaats verantwortlich.

Corona in Augsburg: Mehr Ressourcen für die Koordination

Es handle sich angesichts der Aufgabenfülle um einen logischen Schritt, zusätzliche Personalressourcen in die Koordinierung zu stecken, heißt es bei der Stadt auf Anfrage, zumal absehbar sei, dass die Bewältigung sich über einen längeren Zeitraum hinziehen werde. Schmidt-Tancredi soll sich auch innerhalb der Stadtverwaltung um die Abstimmung kümmern, weil von Maßnahmen mehrere Referate von Bildung, über Wirtschaft, bis hin zu Kultur/Sport betroffen seien.

Es gehe ausdrücklich nicht um eine Beschneidung der Kompetenzen von Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne), der für das Gesundheitsamt verantwortlich sei und bleibe, betont die Stadt. Die Fraktion Bürgerliche Mitte sieht das Krisenmanagement von Erben kritisch und forderte zuletzt, das Gesundheitsamt wieder der Verantwortung des Ordnungsreferats zuzuschlagen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen