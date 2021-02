vor 46 Min.

Die Stadt Augsburg will die geplante Surfwelle unterstützen

Plus Augsburgs Sportreferent Jürgen Enninger begrüßt die Pläne für den Bau einer Surfwelle und signalisiert Hilfe. Konkrete Zusagen gibt es aber noch nicht.

Nachdem der Freistaat 200.000 Euro Förderung für den Bau einer Surfwelle am Senkelbach in Aussicht gestellt hat, kündigt auch die Stadt an, das Projekt zu unterstützen. "Die Projektidee ist aus meiner Sicht besonders begrüßenswert, da der Surfsport eine Schnittstelle zwischen Jugendkultur und Nachwuchssport bildet, die dieses Projekt nun dauerhaft in der Stadt verankert", so Kultur- und Sportreferent Jürgen Enninger. Augsburg könne so überregional als Sportstadt punkten. Die Stadt wolle das Projekt "eng begleiten". Hintergrund ist, dass die 200.000 Euro kaum reichen dürften, um den Einbau der Rampe in den Senkelbach zu finanzieren. Auch die Stadt und der Verein Surffreunde werden sich wohl finanziell beteiligen müssen.

Zuspruch für Surfwelle am Senkelbach in Augsburg

Von den Freien Wählern, die den möglichen Zuschuss auf Landesebene im Haushalt des Freistaats anregten, heißt es, dass eine Eröffnung der Welle parallel zum Start der Kanu-WM im Sommer 2022 wünschenswert wäre. Stadtrat Hans Wengenmeir kündigte an, sich im Stadtrat für eine schnelle Umsetzung einzusetzen. Landtagsabgeordneter Fabian Mehring sagte, der Verein Surffreunde habe schon sehr konkrete Vorarbeiten geleistet, indem er das Projekt bis zur Baugenehmigung vorantrieb. Da die Welle für Anfänger wie Profis geeignet sein soll, werde auch Jugendarbeit möglich sein. Till Geier, Vorstandsmitglied der Surffreunde, sagte, man sei mit der Inaussichtstellung von Förderung durch den Freistaat entscheidende Schritte weitergekommen. Der Verein setzt sich bereits seit mehreren Jahren für eine Surfwelle an. (skro)

