Die Stadt hat eine Idee

Es geht um ein Grundstück im Innovationspark

Von Michael Hörmann

Es ist ein Grundstücksgeschäft im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, das zuletzt für Aufsehen gesorgt hat: Die Augsburger Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG erwarb im Innovationspark Augsburg mehrere Grundstücke. Was auf den Baufeldern geschehen soll, wird nun entwickelt. Die Walter AG ist im nördlichen Teil des Innovationsparks groß eingestiegen. An der Grenze zu den Walter-Flächen hat die Stadt Augsburg ein Grundstück. Es handelt sich um eine 3600 Quadratmeter große Fläche. Während im Umfeld dieses Baufelds bereits mehrere Projekte an Fahrt aufnehmen, tut sich auf städtischem Grund wenig.

Zumindest drangen in den zurückliegenden Monaten keine Informationen an die Öffentlichkeit, was hier geplant sei. Karl Bayerle von der städtischen Wirtschaftsförderung erläutert auf Anfrage das Konzept: „Gemäß Bebauungsplan sind dort neben den Nutzungen wie Forschung und Entwicklung auch kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke vorgesehen. Dies kann sowohl ausschließlich als auch kombiniert gedacht werden.“ Prinzipiell könnte hier zum Beispiel eine Kindertagesstätte entstehen. Wer im Innovationspark arbeitet, könnte den Nachwuchs vor Ort betreuen lassen.

Bayerle bestätigt, dass die Überlegung zutreffend sei, schränkt zugleich ein: „Es ist zu berücksichtigen, dass auf dem Areal ein Angebotsmix erreicht werden soll.“ Würde eine Kindertagesstätte an anderer Stelle errichtet, käme das städtische Areal nicht mehr in Betracht. Ein Interessent müsse jedenfalls ein Konzept vorlegen, dass den Entwicklungszielen der Stadt gerecht werde, so Bayerle: „Die Größe des Grundstücks kann für kleine und mittelständische Firmen mit technologischem Schwerpunkt interessant sein.“ Bayerle sieht keinen Zeitdruck, um das Baufeld schnell zu bebauen: „Im Vordergrund steht das Nutzungskonzept.“ Es gebe Interessenten, sagt er.

