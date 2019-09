Die Stadt muss bei Spurrillen mehr tun

Der heiße Sommer hat im Straßenpflaster gefährliche Spuren hinterlassen. Doch manche Schäden sind mehrere Jahre alt. Die Politik ist gefragt.

Nicht nur für Radfahrer ist das Augsburger Straßennetz manchmal ein schwieriges Pflaster. Radwege, die im Nichts enden, sind allgemein bekannt und nerven auch die Autofahrer. Die Hitzeperioden der letzten Jahre haben neue Baustellen verursacht: Spurrillen. Kleine Ursache – große Wirkung! Wer schon einmal den Predigerberg heruntergefahren ist, weiß, was ihn da erwartet: Man wird nicht nur durchgeschüttelt, die ganze Sache ist nicht ungefährlich.

Auch Passanten haben bei Spurrillen das Nachsehen. An Bushaltestellen und Kreuzungen müssen sich die Blicke auch nach unten richten. Klar, das Tiefbauamt versucht mit seinen Mitarbeitern das Möglichste. Dennoch ist festzuhalten, dass manche Straßenabschnitte in der Innenstadt und in den Stadtteilen seit Jahren in einem schlechten Zustand sind und bleiben. Die Stadt sollte – angesichts der sich verändernden klimatischen Bedingungen – überdenken, ob die finanziellen Mittel im Straßenunterhalt noch ausreichen. Die Politik ist auch an anderer Stelle gefragt: Braucht es E-Scooter auf Busspuren? Thema Spurrillen!

