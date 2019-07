Die Stadt muss das Augsburg von Morgen richtig entwickeln

Warum für Haunstetten Südwest eine frühe Beteiligung von Bürgern und ein großer städtebaulicher Wurf unverzichtbar sind.

Ein Vergleich macht deutlich, um welche Herausforderungen es geht: Wenn das Augsburger Neubaugebiet Haunstetten Südwest entsteht, wird es ähnliche Dimensionen haben wie der neue Stadtteil Freiham im Münchner Westen oder die Hamburger Hafencity. Eine frühe, umfangreiche Bürgerbeteiligung ist bei einem solchen Mammutprojekt unverzichtbar. Zumal es darum gehen muss, in Haunstetten einen alten und einen riesigen neuen Stadtteil verträglich für alle Bewohner zusammenzubringen. Da müssen Bürger mitreden dürfen. Der frühe Beteiligungsprozess der Bauverwaltung ist der richtige Weg. Nur sollten Wünsche der Bevölkerung am Ende nicht unter den Tisch fallen. Bei anderen Bürgerwerkstätten gab es deshalb schon Ärger, Teilnehmer fühlten sich verschaukelt. In Haunstetten-Südwest ist aber auch eine hohe städtebauliche Qualität enorm wichtig.

Ackerland wird Flächenfraß geopfert

Schließlich wird wertvolles Ackerland dem Flächenfraß geopfert. Da muss etwas wirklich Innovatives entstehen. Künftige Bewohner sollen sich wohlfühlen. Das wird nur gelingen, wenn die Bebauung nicht zu massiv ist und Grünzonen und Wasser vor der Haustüre zu finden sind. Die Planer wollen den Freiraum fürs Mammut-Stadtquartier früh gestalten und realisieren. Auch das ist der richtige Weg. Die Zeiten, in denen man Wohnblocks baut und dann ein paar Bäume pflanzt, sind in Augsburg hoffentlich vorbei.

