„Die Stadtmauer muss besser sichtbar gemacht werden“

Der Vorsitzende der Alt-Augsburg-Gesellschaft, Sebastian Berz, fordert von der Stadt mehr Engagement für die Wallanlagen. Der Architekt und seine Mitstreiter haben noch andere Sorgen, aber auch einige Ideen

Seit einem Jahr ist der Fünffingerles-turm nach jahrelangem Rechtsstreit mit der Stadt für die Öffentlichkeit über die Außentreppe zugänglich. Wird das Angebot genutzt?

Wir haben den Turm zwischen Ostern und Allerheiligen jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im Einsatz sind die Türmerinnen vom Perlach, die aktuell wegen der Turmsperrung dort leider nichts zu tun haben. Die Führungen kommen bei den Besuchern sehr gut an. Am Turm wurde im Inneren nichts verändert – es gibt viele Details zu entdecken, die etwas über die Geschichte des Turms und der Stadt erzählen. Man kann etwa einen Blick in einen der ältesten erhaltenen Dachstühle von Augsburg werfen. Der Turm selber ist das Ausstellungsstück, das wir als Kulisse für besondere Aktionen nutzen – etwa für Aquarellkurse für Kinder.

Der Turm ist offen, zugleich ist die Stadtmauer abschnittsweise ein Sanierungsfall.

Es gibt ein auffälliges Gefälle zwischen Abschnitten, die renoviert wurden und solchen, die noch auf eine Renovierung warten. Es passiert ja etwas in diese Richtung, aber für den dauerhaften Unterhalt müsste sich die Stadt sehr viel stärker einsetzen. Überhaupt wäre es wichtig, ein stärkeres Augenmerk auf die Wallanlagen als prägende Stadtstruktur zu haben. Sie werden bisher zu wenig wahrgenommen.

Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen?

Bei den Bürgern ist ja durchaus das Bedürfnis da, Stadtmauer und Wallanlagen zu erleben. Die Öffnung des Roten Tores und des Weges auf der Brücke hinter der Freilichtbühne ist ein gutes Beispiel. Die Menschen haben ein Bewusstsein für den Ort entwickelt. Dafür muss er erlebbar sein. Das könnte an anderen Stellen der Stadtbefestigung durch eine Beleuchtung am Abend stärker geschehen. Zudem ist die Augsburger Stadtmauer teils stark zugewachsen. Nehmen Sie das Areal ums Vogeltor als Beispiel: Die dortige Stadtmauer samt des Wasserwerks aus dem 18. Jahrhundert verschwinden im Sommer hinter einer grünen Wand. Diese Kulisse ist komplett zugewachsen. Wir haben in Augsburg gar nicht so wenig erhaltene Stadtbefestigung, aber sie ist nicht entsprechend im Bewusstsein, weil sie teils nicht sichtbar ist.

Sie wollen einen Kahlschlag an den Wallanlagen?

Nein. Die begrünten Wallanlagen haben ja auch eine wichtige ökologische Funktion. Die stelle ich nicht infrage. Und eine Begrünung gehört auch gestalterisch einfach dazu. Aber wenn man alles einfach wachsen lässt, hat das mit einer qualitätsvollen Gestaltung wenig zu tun. Die Kulisse einer Stadtbefestigung wird so überhaupt nicht mehr wahrnehmbar. Diesen Aspekt müsste man etwas stärker berücksichtigen. Die Frage, an welche Stelle ein Baum passt und an welche nicht, stellt anscheinend keiner.

Wie könnte man die Wallanlagen stärker beleben?

Es gibt ja die Überlegung, im Zuge der Sanierung der Jakobervorstadt den Bereich der Unteren Jako-bermauer zur offenen Promenade entlang des Stadtgrabens umzugestalten. Das ist ein richtiger Schritt. Die parkenden Autos könnte man von der Wasserseite verbannen und auf der anderen Straßenseite Querparken einführen, damit die Zahl der Stellplätze gleich bleibt. So ist der Graben besser erlebbar. Sinnvoll wäre auch ein Rundweg entlang der Anlagen, der die drei Welterbe-Stationen (Wassertürme am Roten Tor, Wasserwerk am Vogeltor, Wasserturm am Liliom, d. Red.) innerhalb der Wallanlagen verbindet. Und in Sache Welterbe sollte die Stadt sich mittelfristig Gedanken machen, ob der Wasserladen am Rathausplatz ausreicht. Denkbar wäre ein Besucherzentrum in der Peutingerstraße am Dom.

Warum dort? Zentraler als am Rathausplatz geht es doch kaum...

Der Domplatz ist auch zentral, aber besser erreichbar. Und er bietet mit einem Rundumblick alle Aspekte des kulturellen Erbes von Augsburg. Hinter dem Haus der Stadtwerke, die beim Thema Wasser ja auch eingebunden sind, gibt es eine interessante Baulücke, in die ein Infozentrum gut passen würde. Die Unesco hat ja auch einen gewissen Anspruch formuliert, der nun eingelöst werden muss. Zumindest muss die Frage des Besucherzentrums noch offen diskutiert werden.

Was hat die Alt-Augsburg-Gesellschaft noch für Pläne?

Wir sehen einige Sorgenkinder, und haben etliche Ideen im Sinne unserer Satzung. Besonders gefällt mir die Vorstellung einer Ergänzung der überquellenden Augsburger Weihnachtsmärkte um einen historischen Adventsmarkt in einem beschaulichen Straßenabschnitt. Wir untersuchen zwei konkrete Alternativen. Interview: Stefan Krog

