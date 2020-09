vor 39 Min.

Die Straßenbahnlinie 3 von Haunstetten nach Königsbrunn nimmt Gestalt an

Zwischen Augsburg und Königsbrunn liegen zum Teil schon die Gleise. In einem guten Jahr soll der Straßenbahnbetrieb der Linie 3 aufgenommen werden.

Von Stefan Krog

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 zwischen Haunstetten-West und Königsbrunn nimmt allmählich Gestalt an: Entlang des Postillionstraße in Haunstetten haben die Stadtwerke in den vergangenen Wochen die Gleise verlegt. Sie werden als Rasengleise gestaltet, die aus optischen Gründen und wegen des Lärmschutzes in einer Wiese versenkt liegen. In den kommenden Monaten sollen die insgesamt 4,6 Kilometer lange Gleistrasse vervollständigt, Oberleitungsmasten gesetzt und Haltestellen errichtet werden. Betriebsstart der Linie soll im Dezember 2021 sein.

