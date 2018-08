vor 53 Min.

Die Tramlinie 2 fährt bereits ab Samstag wieder über die Mageskreuzung

Die Bauarbeiten an der Mageskreuzung in der Augsburger Innenstadt sind schneller fertig geworden. Damit kann die Straßenbahn der Linie 2 früher als gedacht verkehren.

Jetzt gingen die Bauarbeiten an der Mageskreuzung doch schneller als geplant: Am Freitagmittag teilten die Stadtwerke mit, dass die Straßenbahnlinie 2 bereits ab Samstag, 1. September, wieder verkehrt. Ursprünglich sollte der Trambetrieb erst ab Montag regulär laufen.

Die Bauarbeiten an den Gleisen mussten durchgeführt werden, da sie durch die tägliche Nutzung der Straßenbahn, aber auch durch Autos, Lastwagen und Busse in Querrichtung in einem schlechten Zustand waren. Die alten Gleise waren bereits 30 Jahre alt.

Die Bauarbeiten an Linie 1 in Richtung Lechhausen dauern weiterhin an. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Montag, 10. September abgeschlossen werden.

Zum Spiel des FC Augsburg gegen die Borussia Mönchengladbach am Samstag, 1. September, verkehrt wieder die Stadionlinie. (möh)

