05.03.2020

Die Uniklinik wirkt sich auf den Immobilienmarkt aus

HypoVereinsbank präsentiert Marktbericht mit Aussagen über Preise und Top-Lagen. Was zu erwarten ist

Von Marisa Huber

Augsburg ist als Wohnstandort beliebt und wird es wohl auch bleiben – das geht aus dem Marktbericht der HypoVereinsbank zum Wohnimmobilienmarkt in der Region Augsburg hervor. Stephan Ruhhammer, Filialleiter Privatkunden & Private Banking in Augsburg, sagt: „Obwohl die Bautätigkeiten in Augsburg nicht nachlassen, ist die Nachfrage nach Immobilien nach wie vor sehr groß.“ Dabei sei vor allem die Zahl der Geschosswohnungen gestiegen. Der Trend zeige, dass neugebaute Geschosswohnungen vermehrt zur Miete genutzt werden. Käufer ziehen also nicht selbst ein. Die Nachfrage nach Grundstücken, Häusern und Wohnungen übersteigt das Angebot, heißt es. Die Folge: Wegen der Nachfrage sind Miet- und Kaufpreise enorm angestiegen. „Dass Augsburg wächst, liegt an der guten Anbindung zu München und auch an der Uniklinik“, sagt Ruhhammer.

Seine Kollegin Gertrud Birle, Leiterin des Immobilien-Expertenteams in Schwaben, bestätigt: „Seitdem bekannt war, dass Augsburg eine Uniklinik bekommt, stellen wir eine viel größere Nachfrage fest. Viele Professoren, Studenten und Angestellte aus anderen Städten zieht es hierher.“

Wie aus dem Marktbericht hervorgeht, nähern sich Stadt Augsburg und das Umland bei den Grundstücks- und Eigenheimpreisen an. Im günstigen Oberhausen liegen die Baulandpreise bei etwa 500 Euro pro Quadratmeter, in Toplagen wie in Spickel kostet ein Quadratmeter bis zu 1000 Euro. „Mittlerweile ist im Umkreis von Augsburg die Nachfrage in Stadtbergen, Neusäß, Friedberg und Bobingen ähnlich groß wie in der Stadt. Und auch die Westlichen Wälder werden immer beliebter“, stellt Gertrud Birle fest. Augsburg entwickelte sich zuletzt zu einem beliebten Standort.

Die HypoVereinsbank spürt seitdem einen neuen Trend bei der Finanzierung: „Kunden wünschen sich eine Baufinanzierung von 30 Jahren mit sehr langer Zinsbindung“, erklärt Ruhhammer. Die meisten Kunden bringen laut Auskunft der Bank derzeit bei einer Baufinanzierung etwa 20 Prozent Eigenkapital mit.

Themen folgen