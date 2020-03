Die Wahl in Augsburg steht im Zeichen von Corona

Das Coronavirus bestimmt das städtische Leben massiv. Man sollte dennoch nicht vergessen, dass am Sonntag in Augsburg gewählt wird.

Auch dies ist eine Entwicklung, die mit der Ausbreitung des Coronavirus unmittelbar in Verbindung steht: Die Kommunalwahl in Augsburg am Sonntag wird fast schon zur Nebensache. Über Monate hinweg haben Parteien und Kandidaten darauf hingewirkt, um ein respektables Ergebnis zu erzielen. Wähler entscheiden darüber. Tun sie es in Zeiten von Corona?

Kommunalwahl in Augsburg: Es gibt sehr viele Briefwähler

Der extrem hohe Zuspruch an der Briefwahl ist zumindest Beleg dafür, dass sich viele Augsburger in den zurückliegenden Tagen mit der Kommunalwahl auseinandergesetzt haben. Ein Teil von ihnen mag womöglich deshalb zuhause gewählt haben, weil tatsächlich Sorge bestand, sich mit dem Virus in einem Wahllokal anzustecken.

Kommunalwahl: Die Stadt setzt auf 1700 Wahlhelfer

Nun steht die Wahl unmittelbar bevor. Für Menschen, die noch nicht gewählt haben, stellt sich die Frage: Gehe ich am Sonntag zum Wählen? Wer von der Angst vor einer Coronainfizierung getrieben wird, tut es nicht. Man kann dies keinem Bürger verübeln. Zu sehen ist aber auch: Die Stadt Augsburg hat mit allen Kräften daran gearbeitet, die Voraussetzungen für einen funktionierenden Ablauf des Wahltags zu schaffen. Insgesamt 1700 Wahlhelfer stehen bereit. Mancher wird es mit einem mulmigen Gefühl tun. Wer von den Helfern am Sonntag da ist, verdient zunächst einmal Dank.

Wahlen sind elementar wichtig für ein Funktionieren der Demokratie. Es geht darum, wer die Stadt in den nächsten sechs Jahren regiert. Das nun wiederum bedeutet, dass der Ausgang der Kommunalwahl nicht entscheidend vom Votum der Briefwähler abhängig sein sollte. Der Gang an diesem Sonntag ins Wahllokal mag daher Zeichen dafür sein, dass die Wähler das politische System in dieser Stadt mittragen. Es ist ein wichtiger Punkt – gerade jetzt in den Zeiten der Coronakrise.

