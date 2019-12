vor 2 Min.

Die Wahlhelfer in Augsburg heißen Söder, Giffey und Habeck

Veranstaltungen Wegen der Kommunalwahl holen die Parteien politische Prominenz zu ihren Neujahrsempfängen

Von Michael Hörmann

Die Kommunalwahl findet am Sonntag, 15. März, statt. Der Wahlkampf wird nach dem Dreikönigstag an Fahrt aufnehmen. Die Parteien in Augsburg setzen dabei auch auf Unterstützung von bundesweit bekannten Politikern. Zu den Neujahrsempfängen, die in den nächsten Wochen im Rathaus stattfinden, hat sich Prominenz angekündigt. Erwartet werden unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) und Grünen-Vorsitzender Robert Habeck. Die Freien Wähler holen Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber nach Augsburg.

CSU Oberbürgermeisterkandidatin Eva Weber stimmt am Sonntag, 12. Januar, ab 15 Uhr die Parteifreunde auf das Wahljahr ein. Es ist ein Jahr, das Fraktionschef Bernd Kränzle „als ein entscheidendes Jahr für unsere Stadt“ bezeichnet. Erwartet wird CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder.

Die Linke Otto Hutter vertritt derzeit die Interessen als einziger Mandatsträger im Stadtrat. OB-Kandidat in Frederik Hintermayr. Der Neujahrsempfang ist am Freitag, 17. Januar, um 19 Uhr in der Stadtbücherei. Angekündigt sind die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion Caren Lay und Susanne Ferschl.

WSA Die Gruppierung um OB-Kandidatin Anna Tabak und Stadtrat Peter Grab veranstaltet ihren Empfang am Samstag, 18. Januar, um 16 Uhr im Rathaus.

Freie Wähler In Bayern regieren die Freien Wähler mit der CSU. Im Augsburger Stadtrat ist die Vereinigung derzeit mit zwei Stadträten vertreten. Das soll sich nach der Wahl ändern, sagt OB-Kandidat Peter Hummel. Der Neujahrsempfang ist am Sonntag, 19. Januar, um 15 Uhr. „Anpacken für Augsburg“ lautet das Motto. Zu Gast ist Umweltminister Thomas Glauber.

Franziska Giffey. Bild: dpa

SPD Die SPD setzt seit einigen Jahren auf den Freitag als Termin für den Empfang. Er ist am 24. Januar um 18 Uhr statt. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist mit von der Partie. OB-Kandidat Dirk Wurm spricht zum Thema: „Vorwärts Augsburg – starke Kommunalpolitik für eine starke Stadt“.

Robert Habeck. Bild: Ulrich Wagner

Grüne Gemeinsam mit CSU und SPD sitzen die Grünen in der Augsburger Stadtregierung. Die Fraktionsvorsitzende Martina Wild tritt als Oberbürgermeisterkandidatin an. Die Grünen treten für eine klimafreundliche, gerechte und nachhaltige Politik ein. Diese Politik wollen sie in Augsburg gestalten. Zum Neujahrsempfang, der am Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr stattfindet, wird der Bundesvorsitzende Robert Habeck erwartet.

Themen folgen